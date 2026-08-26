Una peligrosa escena registrada en las calles de San Fernando del Valle de Catamarca generó fuertes críticas luego de difundirse en redes sociales. En las imágenes se observa a una pareja circulando en una motocicleta junto a un bebé y realizando una maniobra riesgosa en plena vía pública.

El conductor acelera y levanta la rueda delantera de la moto para realizar lo que popularmente se conoce como un “willy” o wheelie. Detrás suyo viaja una joven que sostiene al pequeño en brazos mientras el vehículo continúa avanzando únicamente sobre la rueda trasera durante varios metros.

La situación se vuelve todavía más grave porque ninguno de los tres ocupantes llevaba casco. El bebé tampoco contaba con ningún elemento de protección ni sistema de sujeción mientras se desarrollaba la maniobra.

DOS ADULTOS REALIZARON MANIOBRAS PELIGROSAS EN UNA MOTO CON UN BEBÉ EN BRAZOS Y LO COMPARTIERON EN REDES



El episodio ocurrió en Catamarca. La Agencia de Seguridad Vial trabaja para identificar al conductor y poder actuar de oficio para suspenderle la licencia de conducir.



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Según trascendió, el video habría sido publicado inicialmente por la propia acompañante. “Un Willy con el gordito JAJAJA”, habría escrito junto a las imágenes, que posteriormente fueron replicadas por vecinos y comenzaron a circular masivamente en redes sociales.

La viralización del episodio llegó hasta las autoridades. La Agencia Nacional de Seguridad Vial comenzó a trabajar para identificar al hombre que conducía la motocicleta y determinar las medidas que podrían adoptarse frente a la conducta registrada.

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Una vez identificado, el organismo podría avanzar de oficio y solicitar la suspensión preventiva de su licencia de conducir. El caso volvió a poner en discusión los riesgos de realizar maniobras temerarias en la vía pública, en este caso agravados por trasladar a un bebé sin ningún tipo de protección.