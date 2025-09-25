Lo que parecía otra jornada más de trabajo terminó con un hallazgo estremecedor. Durante la mañana del jueves, un recolector de residuos se topó con un artefacto explosivo en la vía pública, más precisamente en la intersección de Facundo Zuviría y Azcuénaga, frente a un contenedor de basura, en la zona norte de Santa Fe.

El objeto, que resultó ser una granada de mano tipo FMK 2 con doble anillo de seguridad, fue rápidamente aislado por personal especializado.

El trabajador, aún con nervios en la voz, relató cómo ocurrió todo:

"No me di cuenta enseguida"

"Como vengo normalmente todos los días a trabajar, justo una camioneta había volado un cartón y lo iba a agarrar para que no golpee a una señora. En ese momento, contra el cordón vi el artefacto explosivo.

El hallazgo causó temor en la zona. Foto: Gentileza

No me di cuenta enseguida. Lo levanté, lo puse arriba del carro y lo traje hasta la esquina. Después pasaron los chicos de Gendarmería y les avisé. Me dijeron que podía ser una granada y ahí activaron el protocolo".

Minutos después llegaron efectivos de la policía y especialistas de la Brigada de Explosivos de la URI, quienes procedieron al secuestro del artefacto siguiendo todos los protocolos.

Perímetro de seguridad

Se estableció un perímetro de seguridad de 50 metros y se desalojó el sector hasta que la situación quedó bajo control.

Según confirmaron fuentes oficiales, la granada conservaba sus dos seguros, aunque estaba activa. El rápido accionar de los equipos evitó consecuencias mayores en una zona donde, a esa hora, circulaban vecinos que aguardaban turno en el centro de salud cercano y otros que caminaban rumbo a sus trabajos.

El hallazgo generó sorpresa y temor entre los comerciantes y transeúntes de la zona. “Pasan tantas cosas en la ciudad, pero jamás imaginamos encontrar una granada tirada en la calle. Podría haber pasado cualquier cosa si algún chico la agarraba”, comentó un vecino de Zuviría al ser consultado por este medio.

Artefacto de uso militar

Especialistas de Explosivos remarcaron que la FMK 2 es un artefacto de fabricación nacional, de uso militar, con gran poder de destrucción en un radio cercano. Su presencia en la vía pública constituye un serio riesgo y, además, abre un interrogante sobre cómo llegó hasta ese lugar.

La granada del tipo FMK 2 de uso militar.Foto: Gentileza

"Fue todo rápido, gracias a Dios. Lo encontraron y lo retiraron enseguida. Estaba sobre el asfalto, cualquiera lo podría haber visto", agregó el trabajador, aún sorprendido por lo vivido.

Ahora la justicia y los investigadores intentan determinar cómo y por qué semejante artefacto terminó abandonado en plena calle. Una incógnita que mantiene en vilo a la comunidad y que se suma a la preocupación por la circulación de armas y explosivos en la ciudad.