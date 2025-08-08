Video viral
Pequeño héroe: un perrito valiente ahuyentó a un enorme oso que entró a su casa
Con sus ladridos logró ahuyentarlo y perseguirlo hasta que salió de la propiedad.
En Vancouver (Canadá), un oso entró en una casa que tenía la puerta abierta. Mientras inspeccionaba tranquilamente, en busca de comida, se llevó un buen susto a manos de la mascota del hogar: un pequeño perro de raza Pomerania.
Este ahuyentó con sus ladridos al depredador, muchísimo más grande, y lo persiguió fuera de la vivienda.
La dueña del valiente can afirma que el oso es un visitante habitual de la propiedad, y que pudo haber hecho enojar al perrito porque se comió su desayuno.
