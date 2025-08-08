En Vancouver (Canadá), un oso entró en una casa que tenía la puerta abierta. Mientras inspeccionaba tranquilamente, en busca de comida, se llevó un buen susto a manos de la mascota del hogar: un pequeño perro de raza Pomerania.

Este ahuyentó con sus ladridos al depredador, muchísimo más grande, y lo persiguió fuera de la vivienda.

🐶 SMALL BUT MIGHTY: A bear experienced quite a pint-sized fright on Sunday when a Pomeranian chased it out of a home in Vancouver, Canada. https://t.co/TcFbs1v6JZ pic.twitter.com/7iZr5vXkli — FOX Weather (@foxweather) August 8, 2025

La dueña del valiente can afirma que el oso es un visitante habitual de la propiedad, y que pudo haber hecho enojar al perrito porque se comió su desayuno.