Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, y Lara Gutiérrez, una de las tres víctimas del triple crimen narco en Florencio Varela, se reunieron días previos a los asesinatos, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

Una cámara de seguridad captó que el 6 de septiembre Pequeño J y la adolescente de 15 años se encontraron en un local de comida rápida y junto a ellos había otras dos personas más, un hombre y una mujer.

Esta imagen, que ya se encuentra incluida en la causa, demuestra que el acusado, que está preso en Perú a la espera de su extradición a la Argentina, se conocía con una de las víctimas, lo que refuerza la hipótesis de que los crímenes están ligados a un robo posterior.