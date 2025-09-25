Un motociclista que era perseguido por la policía terminó derrapando sobre la vereda luego de intentar esquivar un colectivo del transporte urbano, tras doblar en contramano por calle Catamarca. El hecho ocurrió este miércoles al anochecer en pleno centro de Rosario, y dejó como saldo al conductor de la moto con lesiones leves y detenido.



Según informaron fuentes policiales a Telenoche Rosario (El Tres), la persecución comenzó en la intersección de Santa Fe y Paraguay, cuando el motociclista fue señalado por la sustracción de un celular. El hombre fue rápidamente identificado por llevar una caja de una aplicación de delivery.



En su intento de huida, dobló en contramano por calle Catamarca, cuando se topó de frente con una unidad de la línea 135, conducida por una mujer. Al intentar esquivarla, rozó la punta del colectivo, perdió el control de la moto, mordió el cordón y derrapó sobre la vereda.

“En el derrape alcanza a tocar la punta del colectivo”, detalló el jefe del operativo. El motociclista cayó al pavimento y fue rápidamente reducido y esposado por personal policial.

A pesar del impacto, solo sufrió lesiones leves. En el lugar trabajaron efectivos policiales y la circulación en la zona estuvo interrumpida.