Percepción a alta velocidad en Rosario terminó con una moto derrapando en contramano
El hecho ocurrió en Paraguay y Catamarca cuando el conductor de una moto con caja de delivery acusado de robar un celular se topó con una unidad de la línea 135. Mordió el cordón y terminó cayendo en la vereda. La policía lo detuvo en el acto tras perseguirlo desde calle Santa Fe
Un motociclista que era perseguido por la policía terminó derrapando sobre la vereda luego de intentar esquivar un colectivo del transporte urbano, tras doblar en contramano por calle Catamarca. El hecho ocurrió este miércoles al anochecer en pleno centro de Rosario, y dejó como saldo al conductor de la moto con lesiones leves y detenido.
Según informaron fuentes policiales a Telenoche Rosario (El Tres), la persecución comenzó en la intersección de Santa Fe y Paraguay, cuando el motociclista fue señalado por la sustracción de un celular. El hombre fue rápidamente identificado por llevar una caja de una aplicación de delivery.
En su intento de huida, dobló en contramano por calle Catamarca, cuando se topó de frente con una unidad de la línea 135, conducida por una mujer. Al intentar esquivarla, rozó la punta del colectivo, perdió el control de la moto, mordió el cordón y derrapó sobre la vereda.
“En el derrape alcanza a tocar la punta del colectivo”, detalló el jefe del operativo. El motociclista cayó al pavimento y fue rápidamente reducido y esposado por personal policial.
A pesar del impacto, solo sufrió lesiones leves. En el lugar trabajaron efectivos policiales y la circulación en la zona estuvo interrumpida.