Un hombre perdió el control de su lancha y chocó contra dos góndolas, que quedaron completamente destrozadas, en las inmediaciones del Puente de Rialto en Venecia, Italia. Toda la secuencia quedó grabada en videos que se viralizaron en redes sociales.

La embarcación impactó contra un edificio y dejó a ocho personas en el agua, entre ellas varios turistas peruanos y un gondolero. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales.

El hecho ocurrió en pleno Carnaval veneciano, cuando la lancha de la marca Alilaguna se volvió inmanejable y arremetió contra las góndolas, provocando que sus ocupantes cayeran al agua.

Puede interesarte

Según informaron, de inmediato los buzos de los bomberos se lanzaron al rescate y lograron sacar a todos sin que se registraran víctimas fatales ni heridos de gravedad.

VENECIA: UNA EMBARCACIÓN PERDIÓ EL CONTROL, TIRÓ TURISTAS AL AGUA Y TERMINÓ CONTRA UN EDIFICIO



La embarcación cruzó el Gran Canal sin control, embistió góndolas y obligó a un rescate inmediato. pic.twitter.com/18ghyhwqEb — Perspectiva Sur (@perspectivasur) February 10, 2026

El piloto de la lancha explicó a la Policía local que “la caja de cambios se atascó, lo que hizo que la embarcación fuera inmanejable”. Según su testimonio, la falla se produjo de manera repentina y, pese a sus intentos por evitar el desastre, no pudo esquivar las góndolas ni frenar el avance hacia el edificio.

Puede interesarte

Cómo continúa la investigación

Las autoridades trasladaron al conductor al hospital para realizarle los controles médicos de rigor, además de pruebas de alcoholemia y toxicología, como marca el protocolo en estos casos.

La unidad de navegación de la policía ya trabaja en el caso y analiza las pruebas recogidas en el lugar del accidente. El objetivo es determinar si la versión del piloto coincide con los datos técnicos y las pericias realizadas durante varias horas.