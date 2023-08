Dos jóvenes de Andacollo protagonizaron un vuelco fatal en la Autovía Norte, camino a Plottier. Uno de ellos falleció y su pareja se encuentra "gravísima", siendo atendida en el hospital regional de la capital.

Según informó el comisario Héctor Pérez, el siniestro tuvo lugar este sábado por la madrugada, alrededor de las 3. La joven pareja, un hombre y una mujer de unos 26 años, se trasladaba con sentido este-oeste por la traza que conecta con la localidad vecina de Plottier cuando, por motivos que aún se desconocen, quien conducía perdió el control del auto Volkswagen Senda en el que circulaban.

De esta manera, el vehículo se fue hacia la banquina no logrando retomar la ruta y finalmente volcando a un lado de la ruta. El joven, quien al parecer no llevaba el cinturón de seguridad colocado, salió despedido por el parabrisas delantero y cayó sobre el asfalto, lo que se estima que le produjo la muerte inmediata. Su identidad aun no fue dada a conocer de manera oficial.

En tanto, la mujer quedó atrapada en el vehículo y debió ser rescatada por personal de Bomberos de Plottier. Pérez indicó que no se determinó aún cuál de los dos manejaba el vehículo.

Un testigo que dio con el accidente al pasar por ese sector, distante a unos 2000 metros de la rotonda de la empresa Pluspetrol, dio aviso al personal de la Comisaría 46, que se hizo presente a los pocos minutos junto con personal de Tránsito y del SIEN. El personal de salud constató el fallecimiento del joven en la escena y trasladó rápidamente a la mujer al Hospital Regional Castro Rendón.

Respecto de la víctima, el comisario confió que su estado de salud es "gravísimo" y se aguardaba autorización de sus familiares para intervenirla quirúrgicamente.

En este sentido, también informó Pérez que la pareja son dos jóvenes de Andacollo, quienes se estima que podrían haber estado en viaje al momento del trágico vuelco.

Aunque no se sabe con certeza qué pudo haber desencadenado el accidente, sí se constató que no hubo otros vehículos involucrados.