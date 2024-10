La conductora de "Empezar el día", Amalia "Yuyito" González, comenzó su programa con una dedicación musical especial para su pareja, el presidente Javier Milei. Luego, compartió detalles de su rutina diaria, revelando que ha iniciado entrenamientos en el gimnasio de la Quinta de Olivos, donde también entrena junto a Milei.

"Después de hablar de personas que no se esfuerzan, decidí comenzar a entrenar ayer. Al contrario de ser vaga, me sentí motivada para empezar. Me alegra decir que hice un poco de todo: caminata para calentar, bicicleta, pesas y escaladora", contó Yuyito.

Al ser interrogada sobre si había ido sola o con amigos, sorprendió a todos al admitir que había ido acompañada de su novio. "Fui con mi pareja", dijo, y al ser preguntada sobre la existencia de un gimnasio en Olivos, confirmó que sí lo hay.

Puede interesarte

"Quiero contribuir a la salud en este hermoso noviazgo, así que es importante mantener el ritmo. No puedo revelar qué hizo él, creo que ya di demasiada información", pidió Yuyito, pidiendo disculpas y cambiando rápidamente de tema para continuar con su programa.