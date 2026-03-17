El herido recibió al menos seis disparos cuando estaba en Hudson y El Jacarandá. La agresión sería parte de una seguidilla de hechos violentos ocurridos en los últimos días en ese sector de Pérez

Un hombre fue atacado a balazos este lunes en Cabín 9, en la vecina localidad de Pérez, y fue derivado al Hospital Centenario, donde permanece internado.

La víctima, apodada Chicho, se encontraba en el cruce de Hudson y El Jacarandá, cerca del ingreso al Club Estudiantes de Cabín 9, cuando pasaron dos tiratiros en moto y abrieron fuego contra él.

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Según información policial, un móvil del Sies trasladó al herido en estado consciente al Hospital Centenario, donde ingresó con múltiples heridas de arma de fuego, al menos seis, tanto en el tórax como en las piernas.

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Según trascendió de manera extraoficial, el ataque no sería ajeno a la ejecución de una mujer llamada Noelia Ojeda, de 39 años, quien fue baleada el domingo por la noche en Las Acacias al 200 –a 700 metros del episodio reciente– y falleció luego en el Hospital Centenario. Ese hecho, según voceros del Ministerio de Seguridad, estaría enmarcado en una disputa entre rústicos grupos criminales que operan en Cabín 9.

En ese mismo trasfondo también estaría vinculado el homicidio de Walter “Teta” Dilzen, ocurrido el 14 de diciembre en Los Talas al 400. La víctima era un hombre vinculado a Los Monos, según comentó una fuente que anda tras los pasos del tirador.