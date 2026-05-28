El hombre fue encontrado sin vida al lado de su auto en una zona oscura y despoblada de Pérez. Su hijo llegó al lugar convocado por la Policía para reconocer el vehículo y terminó identificando el cuerpo

Un chofer de Uber fue hallado muerto este miércoles por la tarde junto a su auto en un camino rural ubicado en las afueras de Cabín 9, en jurisdicción de Pérez. Las autoridades no habían determinado la causa del fallecimiento y el caso era investigado, en principio, como una muerte de causa dudosa.

El hallazgo ocurrió cerca de las 17.30 en el Camino Límite del Municipio, un sector de tierra situado al oeste de Cabín 9 que, al caer la noche, permanecía en completa oscuridad. Según las primeras informaciones, una denuncia alertó sobre la presencia de un hombre tendido junto a un automóvil blanco.

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Fuentes del caso indicaron que en un primer momento el personal policial únicamente recibió el dato de un vehículo abandonado, por lo que se inició una búsqueda para ubicar al titular registral a partir de la patente. Una patrulla se dirigió hasta el domicilio del propietario y encontró al hijo de la víctima, quien explicó que tanto él como su padre trabajaban como choferes de Uber.

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Como el hombre no respondía los llamados telefónicos, los agentes trasladaron al joven hasta el lugar para reconocer el vehículo. Al llegar, se encontró con que su padre estaba muerto junto al auto.

Por el momento no trascendieron signos de violencia ni hipótesis sobre las circunstancias de la muerte. En el lugar trabaja personal del Comando Radioeléctrico y de las comisarías de jurisdicción.