Según relató el hijo de la víctima, su padre fue golpeado por personas desconocidas que entraron a su vivienda por la mañana con intenciones de robo. Se llevaron un auto y otros objetos de valor.

Un hombre de 59 años murió en la mañana del domingo 9 de noviembre en la ciudad de Pérez, departamento Rosario, como consecuencia de múltiples golpes recibidos durante un aparente intento de robo en su vivienda. También fue golpeado su hijo de 21, que fue quien denunció el hecho a la policía.

Fuentes judiciales y policiales señalaron que alrededor de las 11 varias personas ingresaron en una vivienda ubicada en inmediaciones de la unión de las calles Juan XXIII e intendente Carnevale (casi en su intersección con Güemes), a pocas cuadras de la ruta provincial 14, en el sudeste de Pérez, ciudad ubicada al oeste de Rosario, y sorprendieron a Miguel Elías Hemadi, de 59 años y a su hijo de 21.

Según relató el joven al personal del comando radioeléctrico de Pérez, las personas que entraron casi sin mediar palabra comenzaron a golpearlos. Su padre fue quien recibió más golpes y quedó semi desvanecido, mientras que los atacantes se dieron a la fuga llevándose un automóvil Volkswagen Saveiro y al menos un teléfono celular Iphone.

Personal policial pidió la asistencia del Sies (Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria) y un rato más tarde, un médico que llegó al lugar constató el fallecimiento del hombre.

Investigación en curso

El fiscal Alejandro Ferlazzo, de la unidad transitoria en violencias altamente lesivas, dispuso que el cuerpo sea remitido al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario para ser sometido a autopsia y poder determinar la causa de muerte.

También que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realice un relevamiento de la escena del hecho, pericias fotográficas, levantamiento de rastros, croquis del lugar, toma de testimonios a todo aquel que puedan aportar datos relevantes para la investigación y que se verifique si hay cámaras de seguridad de la zona que pueden tener imágenes de la llegada y salida de los autores del hecho.

Hay medidas en curso para determinar la mecánica del hecho. “No se descarta ninguna hipótesis”, mencionaron voceros de la investigación.

En noviembre

Es el cuarto crimen que se registra en el mes de noviembre en el departamento Rosario, el segundo en la ciudad de Pérez. En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), se llevan cometidos 97 crímenes en lo que va de 2025 en el departamento más importante del sur santafesino.