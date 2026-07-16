El nene de 10 años fue llevado por su madre al hospital de Emergencias Clemente Álvarez este miércoles a la noche. Lamentablemente falleció por las heridas sufridas

Un nene falleció este miércoles a la noche tras recibir una descarga eléctrica en su vivienda ubicada en el barrio Cabín 9, en Pérez. Fue atendido en el hospital de Emergencias Clemente Álvarez, pero lamentablemente murió debido a las heridas que sufrió.

Fuentes del ministerio de Seguridad provincial informaron que a las 22.30 ingresó al Heca una mujer con su hijo de 10 años. De acuerdo al testimonio de la madre, el nene había recibido una descarga ecléctica en su casa, ubicada en Los Chingolos al 200, resultando lesionado.

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En el hospital se le practicaron maniobras de RCP. Sin embargo, a las 23.30 se confirmó el deceso de la criatura debido a las lesiones sufridas.