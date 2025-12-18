Desde sus escenas de seducción en Envidiosa a los comentarios que recibe en redes sociales, la belleza de Esteban Lamothe es un tema que genera conversación en redes sociales. Como si fuera poco, días atrás, el actor se volvió viral al besar a Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias en el programa Las chicas de la culpa. Lejos de coincidir con estas situaciones, Mario Pergolini mostró su desacuerdo al recibir al artista en su ciclo poniendo en duda su rol como galán de ficción.

Al inicio del programa, el conductor comenzó realizando una simple encuesta entre los espectadores de Otro día perdido (Eltrece), consultándoles quiénes fantaseaban con Lamothe. Tal como el comunicador esperaba, tan solo un puñado de personas levantó la mano. Acto seguido, Esteban ingresó al estudio y reaccionó: “Qué poco gustaban de mí en la tribuna, tienen la autoestima dañada”.

Lejos de ocultar su emoción, Pergolini agregó: “A mi me alegró que te pongan en la realidad. Hay una expectativa, pensalo así, te saca presión, si no todo el tiempo van a estar pensando si estás a la altura”. Siguiendo el razonamiento del conductor, Lamothe comentó: “Si soy lindo o soy feo, una cosa que se discute mucho”. Sin embargo, fue entonces cuando el comunicador arremetió: “Lindo no sos”.

A pesar de que los compañeros de Pergolini lo regañaron, Lamothe no perdió la tranquilidad y argumentó: “No soy lindo como vos que sos babyface, ojos claros. Yo soy la esperanza de los hombres comunes, de que los hombres comunes pueden ser lindos”. Así, el invitado defendió la idea de que quienes se alejan de los estándares clásicos también pueden resultar atractivos.

[ESPECTÁCULOS] "Lindo no sos": Pergolini le dijo "feo" a Esteban Lamothe, y él le respondió que no tiene "baby face" pero representa "la esperanza de los tipos comunes".pic.twitter.com/TAmzQ3JnKW https://t.co/VUETSGKbLz — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 18, 2025

El intercambio continuó con nuevas provocaciones de Pergolini, lo que llevó a Lamothe a cerrar el cruce con una respuesta ingeniosa, dejando en evidencia la complicidad y el humor que caracterizaron toda la charla.

Decidido a sostener su punto, Mario resaltó: “La mujer en el hombre normal no acepta que sean feos como vos. Lo estoy viendo acá, y veo esa foto, y eso es una mentira”. Para cerrar, el invitado sostuvo: “Para mí estoy mucho más lindo ahora, acá”.

Durante su paso por el programa, Lamothe también compartió aspectos de su vida antes de alcanzar la fama como actor. Recordó que trabajó como mozo y se autodefinió como “buen mozo”, explicando: “Yo daba confianza”, en referencia al trato cercano que mantenía con los clientes. Además, relató su experiencia como basurero en una empresa privada dedicada al análisis de residuos, lo que le permitió recorrer gran parte de la ciudad de Buenos Aires. También mencionó su etapa como pintor antes de iniciar su carrera artística.

El cierre del intercambio dejó en evidencia que, más allá de las bromas y provocaciones, Lamothe supo sostener su postura con ingenio y reafirmar la idea de que la belleza no responde a un único modelo.

Puede interesarte

Destacado por su carisma, sensualidad y tacto, Esteban Lamothe se ha convertido en todo un galán de novela, protagonizando todo tipo de romances en ficción. Así las cosas, cuando el actor fue invitado a Las Chicas de la culpa (Eltrece), las cuatro conductoras del ciclo quisieron ponerlo a prueba con una divertida escena de seducción, la cual ayudó al artista a cumplir una fantasía.

La visita de Lamothe giró en torno a su imagen de galán y a las situaciones románticas que suele interpretar en la ficción. Durante el segmento, se abrió el artista debatió con Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias sobre los besos en la actuación. En ese instante, la novia de Agustín “Rada” Aristarán expresó: “Empezamos a debatir y dijimos que, vos como actor, cuando besás en ficción, es ficción. No va lengua…”. Lamothe, en pareja con Débora Nishimoto, intervino con humor: “A no ser que se acuerde. Hay dos tipos de acuerdos, uno que se habla y otro que es más tácito que yo, hombre, no hago nada, pero si la chica mete la lengua… hay besos orgánicos”.

La producción propuso entonces un juego inspirado en una fantasía confesada por Lamothe: seducir en un gimnasio. Se instalaron cuatro máquinas de ejercicio en el estudio y, mientras cada conductora simulaba entrenar, el actor se acercó a interpretar una escena de seducción con cada una. Aunque la situación se mantuvo en el terreno de la comedia, el ambiente se tornó aún más distendido cuando, como parte de una recompensa por un juego de paintball que había ganado Metilli, Lamothe y ella se besaron apasionadamente ante las cámaras, acompañados por “Bésame la boca”, la canción de Ricardo Montaner.