Uno de los trabajadores de Notre Dame se casó este fin de semana en la emblemática catedral de Paris, después de haber formado parte del equipo que restauró el monumento tras el dramático incendio de 2019. Se trata del carpintero Martin Lorentz, quien el sábado 25 de octubre pasó por el altar junto a su esposa Jade.

Martin, a carpenter who took part in restoring the Notre Dame Cathedral, was granted a special privilege to celebrate his wedding Mass inside the iconic Paris landmark.



El hombre estuvo a cargo de la reconstrucción del “bosque” y durante tres años cortó las vigas de la estructura con un hacha siguiendo las dimensiones precisas y técnicas del siglo XIII, cuando se construyó el edificio. Ahora, tuvo el privilegio de recibir la autorización del arzobispo de París, el Monseñor Laurent Ulrich, para contraer matrimonio allí.

No se celebraba un casamiento en Notre Dame desde 1995. (Foto: captura France 24)

De acuerdo con la información publicada por France Info, Martin Lorentz forma parte de la lista de unas 2000 personas y 250 empresas que trabajaron para restaurar Notre Dame de Paris en solo cinco años. Como gesto de gratitud, se le cedió este permiso que fue el primero en 30 años, ya que no se había celebrado ninguna unión en el monumento desde 1995.

Martin contó en diálogo con RMC, que la idea de contraer matrimonio allí surgió durante una jornada de trabajo: “Es una idea que brotó mientras cuadraba los robles de Notre Dame”, reveló y aseguró: “De hecho, no lo decidí, lo viví como una revelación”.

Martin y Jade tuvieron el privilegio de casarse en Notre Dame. (Foto: captura France 23)

Finalmente, el pasado sábado 25 de octubre, la pareja fue recibida por Monseñor Olivier Ribadeau Dumas, el rector del arzocerdote de Notre-Dame. “Jade y Martin, bienvenidos a esta catedral. Martin, la conoces bien. La conoces de arriba, aquí estás abajo”, dijo ante la ovación de los 500 invitados que formaron parte de la ceremonia.

“Era un poco como un cuento, del que éramos los personajes principales”, recordó Martin, completamente emocionado por el acontecimiento. “Había un flujo de visitantes alrededor y estábamos en la nave. Fue bastante impresionante y al mismo tiempo protector”, concluyó.