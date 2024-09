Si hay algo que siempre demostró Mirtha Legrand es que no tiene pelos en la lengua cuando algo que le molesta, lo dice. En ese sentido, este pasado sábado no se privó de hacerle un reclamo inesperado a Abel Pintos, uno de los invitados a su mesaza y con quien la Chiqui tiene una estrecha relación hace ya varios años.

En medio de una divertida conversación entre ambos, Mirtha le soltó sin tapujos a Abel Pintos que hacía mucho no visitaba su programa. "Cuánto tiempo, Abel... Ay", comenzó la conductora y después agregó: "Y vos diciéndome: voy a ir al programa. No, esta semana no puedo, ay ¿cuándo viene? No, estoy en Mar del Plata, pero andá a la p... que lo parió".

Estas palabras generaron la risa no solamente del cantante, sino también del resto de los invitados de Mirtha. Aunque, hay que destacar que el origen del reclamo se dio cuando la Chiqui le comenzó a preguntar a Abel por sus orígenes en la música con Raúl Lavié. Luego de esto, continuó con cómo marcó al género de su música su fuerte amistad con Luciano Pereyra, con quien hará 10 shows en el Luna Park.

Puede interesarte

Aunque, claro, en medio de eso Mirtha no se privó de preguntarle a Pintos sobre su relación con Mora Calabrese, dónde se conocieron y mucho más. Fue en ese entonces cuando la conductora decidió ir al corte, pero antes le hizo este reclamo a Abel que causó una gran risa entre todos los presentes, incluyendo al cantante.