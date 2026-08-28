Marixa Balli expresó su indignación por el maltrato que sufrió su auto en la vía pública y reveló en el programa de Ángel de Brito qué hizo cuando se contacto con la vecina agresora.

La conductora salió al aire en vivo en LAM (América) y, entre otros temas, contó el mal momento que vivió este jueves cuando encontró su auto estacionado en la vía pública dañado en el baúl.

Marixa aprovechó para hacer el descargo público y también para mostrar la grabación de una cámara de seguridad que registra el momento exacto en el que un vehículo choca desde atrás al suyo frente a su domicilio particular.

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Al ver el video tanto Ángel de Brito como sus panelistas explotaron de indignación. Allí se nota perfectamente como un auto -conducido por una vecina de Marixa- va corriendo a los empujones al de la entrevistada para poder estacionar detrás, algo que finalmente no logra y se termina yendo.

"Tengo una productora al lado de casa y ella es productora de esa productora", contó la entrevistada cuando le preguntaron quién había sido la persona que iba al volante. Y comenzó con el relato: "Un vecino me dice 'pedí el video' y yo lo pido. Cuando me lo pasan, se lo mando a mi abogado y a la administración".

🛑CHOQUE Y TENSIÓN: HABLA MARIXA BALLI



"Le pasé los vídeos del choque a mis abogados"

"La gente no entendía que estaba haciendo la vecina"@BalliMarixa @PamelaDav pic.twitter.com/rR24hpA6Qj — Desayuno Americano (@desayunook) August 28, 2026

Sin perder tiempo, la conductora pudo conseguir el teléfono de la agresora y reveló que habló: "Lo que ella me dice ella es que donde yo estaba estacionada podían estacionar dos autos". Y enseguida explicó: "Lo que pasa es que yo no puedo controlar el auto de adelante cuando estaciona si deja mucho espacio o si se pega. O si se va. Yo no lo puedo controlar".

"Estaba como loca, estaba endemoniada. Le dije '¿pero qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre empujar así un auto?'. Entonces me dice 'Ay, no sabía que era tuyo'", detalló.

Durante la charla con la vecina, Marixa también contó que le dijo a la mujer iba a tener que hacerse cargo del pago total de los arreglos del auto. "Hablé seriamente con ella y le dije 'mejor que no me hayas roto la caja de cambio'. Además, la parte de atrás me dijeron que está toda rayada porque me lo empujó con ganas", agregó al respecto.

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La conductora también contó que la vecina le reprochó a ella tener poca empatía y que esa respuesta desató aún más su bronca: "Cuando me dijo eso, yo le digo 'no lo puedo creer". Ella dijo que yo tenía mucho lugar hacia adelante, pero yo no puedo controlar cuando estaciono el auto de adelante, si se va y vuelve otro, o de qué manera estaciona".

Finalmente, Marixa Balli contó que acordó volver a hablar con la vecina que le chocó su auto para intentar llegar a un acuerdo para reparar los daños.

Enseguida, el video se viralizó en las redes y generó innumerables variados comentarios de internautas, muchos de los cuales comentaban situaciones similares que vivieron en la vía pública con sus propios vehículos.