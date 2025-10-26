Ecuador
"Perro infiel": descubrió que su novio le era infiel y lo escrachó escribiéndole un mensaje en el auto
El insólito hecho ocurrió en un estacionamiento del cantón de Daule, en Ecuador.
Una mujer en el cantón Daule, Ecuador, descubrió que su novio le había sido infiel y decidió vengarse dejándole un llamativo mensaje en su auto blanco.
Un video compartido en redes sociales muestra a la mujer con un aerosol en las manos dirigiéndose hacia el vehículo de su ex que estaba estacionado en La Aurora y escribiéndole sobre las puertas laterales: "Perro infiel" en grandes letras negras.
Más tarde aparecieron videos del coche pintado circulando por las calles de la localidad.
