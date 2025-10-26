Una mujer en el cantón Daule, Ecuador, descubrió que su novio le había sido infiel y decidió vengarse dejándole un llamativo mensaje en su auto blanco.

Puede interesarte

Un video compartido en redes sociales muestra a la mujer con un aerosol en las manos dirigiéndose hacia el vehículo de su ex que estaba estacionado en La Aurora y escribiéndole sobre las puertas laterales: "Perro infiel" en grandes letras negras.

Más tarde aparecieron videos del coche pintado circulando por las calles de la localidad.