En horas de la tarde del miércoles, agentes del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto respondieron a una llamada al 911 que alertaba sobre un sujeto generando disturbios en la vía pública, aparentemente alcoholizado.

El hecho se registró en la zona de calle Pinto Lucero y Derqui. Al llegar al lugar, los efectivos divisaron al individuo, quien al advertir la presencia policial intentó escapar corriendo.

Durante la persecución, el hombre arrojó un objeto contundente que impactó contra la luneta trasera del móvil policial, rompiéndola por completo.

Aprehensión y causa penal

La huida finalizó a pocas cuadras, en la intersección de calles Argonz y Derqui, donde el sujeto fue alcanzado y reducido por los efectivos.

Posteriormente fue trasladado a la Comisaría 14ta, donde fue identificado y quedó a disposición de la Justicia.

La Fiscalía local dispuso la formación de causa por los delitos de “Resistencia a la Autoridad” y “Daño Agravado”. Además, se ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad del sector para sumar elementos a la investigación.