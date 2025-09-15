La Policía detuvo el sábado a tres hombres y descubrió un invernadero de marihuana en la zona rural de Villa Eloísa, en el departamento Iriondo. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad Regional IV y de la División General de Seguridad Rural, tras la denuncia de un vecino de Chañar Ladeado (departamento Caseros) que alertó sobre un intento de robo en su domicilio de San Martín al 800.

De inmediato, los agentes desplegaron un operativo cerrojo para dar con una camioneta Volkswagen Amarok negra, en la que circulaban los sospechosos. Durante la persecución, que se extendió por caminos rurales, el vehículo fue localizado en jurisdicción de Villa Eloísa. En ese marco, los efectivos capturaron primero a Jonatan David G., de 31 años, y poco después a Santiago D., de 28, y a Matías José B., de 27. Los tres tenían pedidos de captura vigentes por robo calificado, abuso de armas y violación de la Ley de Estupefacientes.

Puede interesarte

En el rastrillaje, los agentes hallaron indicios de una cuarta persona y dieron con un galpón cercano. Allí descubrieron un invernadero con casi 3.000 plantines de marihuana, frascos con la misma sustancia, más de 100 gramos de semillas en distintos recipientes, 32 reflectores y otros elementos de interés para la causa.

La investigación quedó en manos del fiscal Santiago Tosco, del Ministerio Público de la Acusación de Cañada de Gómez, y de Juan Manuel Frausin, de la Unidad Fiscal Federal de Rosario. Con la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI), se secuestraron también armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.