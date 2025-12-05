Al menos diez estudiantes murieron y otros tres resultaron heridos luego de un voraz incendio que arrasó un restaurante de la ciudad de Huancané, en el sur de Perú, una localidad ubicada a orillas del lago Titicaca y que carece de compañía de bomberos. El siniestro ocurrió durante la noche del jueves, en plena celebración de un cumpleaños.

El fuego comenzó en la planta baja del local “Calma Tripas” y rápidamente avanzó hacia el segundo piso, donde se encontraban las víctimas. Según relató a la prensa local el funcionario municipal de Huancané, Yasmani Torres, el grupo no logró descender por las escaleras a tiempo y quedó atrapado cuando las llamas consumieron el acceso principal.

Ante la ausencia de bomberos en la ciudad, vecinos, empleados municipales y agentes policiales se organizaron de urgencia para combatir el fuego. Con baldes, mangueras improvisadas y un camión cisterna, intentaron contener las llamas mientras buscaban rescatar a los jóvenes atrapados. Sin embargo, el esfuerzo resultó insuficiente frente a la intensidad del incendio.

Francisco Villanueva, director del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Huancané —donde estudiaban las víctimas— confirmó que los jóvenes festejaban el cumpleaños número 21 de uno de sus compañeros. “Tenían la torta lista para cantar cuando empezó el incendio”, contó, tras hablar con una de las sobrevivientes. El cumpleañero figura entre los fallecidos.

Villanueva también describió la desesperante escena en la segunda planta: las ventanas del balcón eran de madera, estaban selladas y no pudieron abrirse pese a los repetidos intentos de los presentes. “Mirar con impotencia cómo no puedes ayudar es algo indescriptible”, lamentó.

Los cuerpos de los estudiantes fueron hallados calcinados durante la madrugada del viernes. Los tres heridos permanecen internados con quemaduras en el hospital Lucio Aldazábal Pauca de Huancané, donde se aguarda por su evolución.