Una reconocida periodista y candidata a gobernadora regional peruana fue asesinada este sábado durante un evento de su campaña electoral. Susy Isabel Aponte Polo tenía 44 años y fue atacada mientras participaba de una actividad de campaña en Caraz. Otras cinco personas resultaron heridas y la Policía detuvo a un sospechoso.

El homicidio de la mujer de 44 años se produjo alrededor de las 12:40 del mediodía, en medio de una multitud de gente. Según trascendió, la víctima conocida como “La China Polo” fue atacada cuando caminaba por la avenida Ramón Castilla repartiendo volantes junto a sus compañeros del movimiento político Socios por Áncash.

Además del asesinato, otras cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Caraz. Por su parte, el agresor huyó con rumbo desconocido, pero durante un operativo la Policía capturó a un ciudadano venezolano, principal sospechoso del crimen.

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De acuerdo a lo que informó el medio local La República, en el caso tomó intervención la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas. Las autoridades no descartan que se trate de un presunto ajuste de cuentas.

Atacan a tiros a la candidata y periodista Susy Aponte durante un evento público en un mercado de Caraz, Áncash.



La postulante falleció tras el atentado. La Policía Nacional detuvo a un sospechoso.#Perú pic.twitter.com/vr44ESUkYx — RTN Medios (@rtnmedios) September 20, 2026

La fiscal a cargo del expediente, Dina Raquel Ramos Jáuregui, dispuso la revisión de los registros fílmicos del episodio para confirmar si el detenido estuvo presente en el lugar a la hora del ataque.

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Aponte había denunciado públicamente haber recibido amenazas en su contra a través de sus redes sociales, donde todavía permanecen algunas de sus declaraciones. Además de su actividad política, dirigía un espacio periodístico digital que se emitía los domingos y en el que hacía referencia a presuntos hechos de corrupción en la región.

El crimen ocurrió a pocas semanas de las elecciones regionales en Perú, previstas para el 4 de octubre, cuando se elegirán a los gobernadores de 25 regiones. Tras conocerse la noticia, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales difundieron comunicados en los que lamentaron la muerte de Aponte y expresaron sus condolencias a sus familiares y allegados.