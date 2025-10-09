La banda de cumbia peruana Agua Marina fue víctima de un ataque a balazos en pleno show mientras realizaban un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. El hecho ocurrió esta madrugada y dejó a cuatro músicos heridos, uno de ellos en grave estado.

Según medios locales, los atacantes serían presuntos extorsionadores. Los testigos del tiroteo aseguraron que se escuchó una ráfaga de disparos dirigidos hacia el escenario.

En el video se puede ver cómo uno de los músicos recibió uno de los impactos de bala. Inmediatamente, los integrantes de la banda abandonaron el lugar para resguardarse del ataque.

El jefe de la Región Policial Lima, Enrique Monroy, confirmó en una radio peruana que cuatro músicos resultaron heridos en la balacera. Según comentó, el sonidista, el baterista y los hermanos Luis y Carlos Quiroga fueron alcanzados por los proyectiles.

🔴 #AHORA | Abren fuego durante un concierto del grupo Agua Marina en Chorrillos, Perú. Disparos alcanzaron a los músicos. Respuesta policial en estos momentos. pic.twitter.com/CLhkCaiS2w — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 9, 2025

Luis fue quien se llevó la peor parte, ya que recibió tres impactos de bala, de los cuales uno le perforó el tórax. Los músicos fueron trasladados a la Clínica Maisón de Santé, en la que se encuentran internados y bajo observación.

Momentos tras la balacera en pleno concierto. Tecladista de Agua Marina, Lucho Quiroga, es retirado del escenario por sus compañeros tras recibir varios impactos. Hasta el momento hay 4 heridos. pic.twitter.com/xNTrozh9nF — Ruben Tovar (@RubenTovarP) October 9, 2025

Fuentes cercanas a la banda indicaron que el grupo había sufrido amenazas en el último tiempo, tal como ocurre con varios cantantes y agrupaciones del norte de Perú. En los últimos meses, se registraron varias denuncias de diferentes artistas por extorsiones.

A mediados de marzo, Paul Flores, cantante de la orquesta Armonía 10, fue asesinado después de que un grupo de extorsionadores abriera fuego contra el micro que transportaba a la banda.