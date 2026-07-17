El desprendimiento ocurrió en el nevado Huascarán, el pico más alto del país sudamericano con 6.768 metros sobre el nivel del mar.

Una avalancha de gran magnitud se produjo este jueves en la montana Huascarán, la más alta de Perú, en el departamento norteño de Áncash, dejando como resultado la muerte de un montañista y dos personas heridas. En la misma zona siguen buscando a tres andinistas desaparecidos desde el martes.

Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), los servicios de emergencia, el desprendimiento sorprendió a los integrantes de la expedición a una altura de 5.500 metros sobre el nivel del mar.

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La víctima fatal fue identificada con las siglas I.C.A, era asistente de un grupo integrado por un turista extranjero y su guía peruano, quienes resultaron heridos y derivados al hospital de Huaraz en helicóptero.

El cuerpo del fallecido permanecía en el campo base, mientras las autoridades realizaban las coordinaciones legales para su traslado.

Áncash: nueva avalancha en el nevado Huascarán dejó un fallecido y dos heridos



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Las operaciones continúan bajo estrictas medidas de seguridad debido a la inestabilidad del terreno.

Las acciones de auxilio por la avalancha se realizan de manera simultánea a la búsqueda de tres montañistas peruanos, los cuales están desaparecidos desde el martes.

Familiares de los andinistas señalaron que la última comunicación con uno de ellos incluyó un pedido para que se enviaran drones y helicópteros, debido a que el grupo se encontraba perdido y solo contaba con equipo básico para la travesía.

Los equipos de rescatistas siguen en la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos desde el martes en el Huascarán, desde donde enviaron un mensaje de alerta cuando descendían y no se supo más nada de ellos.

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Los ciudadanos extraviados corresponden a Andidoro Salas Gaitán, Saúl Mendoza y Alejandro Ugarte.

El coronel de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Fabricio Tesei, declaró que la búsqueda se complicó por las adversas condiciones meteorológicas y la zona en la que presuntamente están los montañistas, a unos 6.000 metros de altura.

El operativo cuenta con el apoyo de dos helicópteros de la Policía Nacional, que realizan el traslado de rescatistas, equipos y logística.

Las brigadas de rescate enfrentan cambios constantes en las condiciones meteorológicas y un terreno altamente peligroso, caracterizado por profundas grietas y pendientes de hielo.