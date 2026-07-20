El epicentro estuvo cerca de Chongos Bajo, donde se registraron todas las víctimas fatales. Hay 52 viviendas destruidas y severos daños en escuelas, centros de salud y rutas.

Un sismo de magnitud 5,1, seguido por una réplica de 3,7, sacudió el sábado por la noche la región de Junín, en el centro de Perú, y dejó al menos cinco personas muertas, 32 heridas y 350 damnificadas, según el último informe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El Indeci corrigió este domingo el balance inicial, que había informado seis fallecidos, y confirmó que la cifra oficial de víctimas fatales es de cinco.

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Todas las muertes se produjeron en el distrito de Chongos Bajo. Las víctimas fueron tres hombres y dos mujeres, entre ellas dos personas adultas mayores y un adolescente de 17 años.

La emergencia alcanzó a los distritos de Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Ahuac, Huancayo, Chupuro, Huayucachi, Viques y Huacrapuquio.

#Mundo 🇵🇪 ¡Atención! Un fuerte temblor de 5.5 ocurrió en Perú con epicentro al sur de Chupaca, el sismo causó varios daños en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín. pic.twitter.com/NDX6PYjEBp — Vanguardia (@vanguardiacom) July 19, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, el desastre dejó:

52 viviendas destruidas.

27 casas inhabitables.

Otras 37 propiedades con daños.

Tres instituciones educativas afectadas.

Tres establecimientos de salud dañados.

Un templo religioso y un inmueble considerado patrimonio cultural comprometidos.

Mil metros de carretera afectados.

Cortes parciales en la red de energía eléctrica.

El primer temblor se produjo a las 21.24 del sábado —las 2.24 GMT del domingo—, con epicentro ubicado siete kilómetros al sur de Chongos Bajo y a una profundidad de 24 kilómetros.

Diecisiete minutos después se registró una réplica de magnitud 3,7, cuyo epicentro estuvo catorce kilómetros al sur de la misma localidad, a 18 kilómetros de profundidad.

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Desplegaron ayuda para la región de Junín

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, aseguró que su administración estaba “actuando con rapidez” para atender a las personas perjudicadas y comenzar las tareas de asistencia.

El primer ministro, Luis Arroyo, y el ministro de Defensa, Amadeo Flores, viajaron hacia Junín para coordinar la entrega de ayuda humanitaria y evaluar los daños provocados por los movimientos sísmicos.

Por su parte, la presidenta electa, Keiko Fujimori, afirmó que lamentaba “profundamente las consecuencias del sismo” y expresó sus “más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas”.

También manifestó su solidaridad “con quienes han resultado afectados” y pidió al Gobierno que continúe “desplegando todos los esfuerzos” y adopte medidas inmediatas para proteger a la población y asistir a las familias damnificadas.