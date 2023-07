Millones de grillos mormones han invadido seis condados de Nevada creando una pesadilla para muchos residentes ya que estos insectos se comen las cosechas y provocan accidentes en las carreteras.. Impactantes videos se viralizan en las redes

Millones de grillos mormones invadieron seis condados de Nevada la semana pasada, cubriendo la vegetación, las carreteras e incluso las paredes del hospital de la localidad de Elko. Al mismo tiempo aterrorizaron a los residentes de las poblaciones afectadas, informan los medios locales.

En los videos publicados en las redes sociales se puede ver cómo miles de insectos cubren las paredes del Hospital Regional del Noreste de Nevada. “Solo para llevar a los pacientes al hospital teníamos gente con sopladores de hojas y escobas.

Mormon crickets descended on Northeastern Nevada Regional Hospital (NNRH) in Elko, as the state experienced an infestation of the bugs. pic.twitter.com/vpNgreuFN6

— Storyful (@Storyful) June 12, 2023