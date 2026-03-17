La imagen del surubí sostenido por el pescador no tardó en circular por redes sociales y grupos de pesca, donde la escena fue recibida con sorpresa. No era para menos: se trató de un ejemplar de gran porte obtenido desde el Puente Carretero, en un sector que no suele asociarse de manera cotidiana con capturas de ese tamaño.

El hecho ocurrió en el corredor que une Santa Fe con Santo Tomé y rápidamente despertó comentarios no solo en la región, sino también entre aficionados de distintos puntos del país que siguieron la secuencia a través de internet.

La impresionante captura fue realizada por un joven que comparte habitualmente sus jornadas de pesca en redes sociales bajo el usuario @trabachinopesca. Todavía emocionado por el hallazgo, no dudó en definirlo con una frase que reflejó la magnitud del momento: “¡El surubí de mi vida!”.

El hallazgo del surubí, de poco más de nueve kilos, se convirtió en tema de conversación entre quienes conocen la dinámica de los ríos del Litoral.