Peter Lanzani debió ser intervenido de urgencia por un inconveniente de salud. Su representante artístico confirmó que el actor fue intervenido por apendicitis luego de haber sufrido un malestar durante el fin de semana y ya comenzó su recuperación. “Peter está bien, ya hasta fue dado de alta”, expresó el manager Javier Braier.

La operación fue realizada de urgencia el día domingo en una clínica de la ciudad de Buenos Aires. El representante relató cómo fue el proceso posterior a la cirugía: “Ayer, lunes en la noche ya estaba bien y ahora se está yendo del sanatorio, para descansar y mañana retomar sus actividades”.

El entorno del actor de Argentina, 1985 remarcó la preocupación que generó la noticia y transmitió tranquilidad: la intervención fue de urgencia, pero la recuperación fue rápida. De esta manera, se espera que Lanzini reanude en el corto plazo su agenda habitual, que incluye trabajar nuevamente bajo las órdenes del director Santiago Mitre.

La preocupación sobre la salud de Lanzani se disparó el lunes a la noche, cuando en LAM (América) informó sobre una descompensación que llevó al actor a ser hospitalizado de manera preventiva en el Sanatorio Colegiales. El incidente encendió la alerta en el entorno del actor y provocó una reacción inmediata por parte del equipo médico, que evaluó la posibilidad de una intervención quirúrgica.

El panelista Pepe Ochoa aportó detalles sobre la llegada del actor al centro de salud: “Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”, dijo Ochoa en diálogo con LAM. El periodista detalló que la pareja de Lanzani lo acompañó en primera instancia y recordó la intensidad con la que actuaron los profesionales al recibirlo.

Durante la internación, Ochoa señaló que el actor presentó fiebre, “un síntoma que generó alarma en el sanatorio”. Sin embargo, el periodista también aclaró que “el cuadro se encuentra bajo control y que la evolución es favorable”, según su comentario en el ciclo de América TV.

A lo largo del día, familiares de Lanzani llegaron al hospital y permanecieron a su lado mientras recibía atención. Ochoa compartió que “a la mañana estaba bien, pero luego se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio”, lo que justificó la premura y la preocupación inicial por su estado.

El anuncio de Netflix sobre la próxima película protagonizada por Peter Lanzani y Verónica Llinás, bajo la dirección de Santiago Mitre, volvió a situar al actor en el centro del panorama audiovisual argentino. Tras el antecedente de trabajar juntos en Argentina, 1985, la expectativa recayó sobre la composición de un rol que el propio Lanzani definió como un desafío ético y actoral.

La elección de Lanzani por encarnar a un personaje que se mueve en los márgenes de la moral llevó al actor a reflexionar sobre las exigencias de este tipo de material. “Aceptar este personaje es aceptar una incomodidad desde el primer día. Es un rol que exige entender mecanismos reales de manipulación y traición, no caricaturas. La responsabilidad está en no suavizarlo ni exagerarlo, sino hacerlo creíble. Prepararlo implica trabajar sobre la confianza y desconfianza que genera alguien como él. Y asumir que contar esta historia también tiene un peso ético”, explicó en el comunicado de prensa oficial emitido por Netflix.

El proyecto aún no había fijado una fecha concreta de estreno, ni contaba con un calendario delimitado, dado que su producción no había comenzado. Desde la compañía anticiparon que cualquier novedad sobre el inicio de rodaje o la agenda de lanzamiento se comunicaría más adelante.

Lejos de limitarse a la actuación, Lanzani profundizó en su labor detrás de cámara con una ópera prima dedicada a la vida de Luca Prodan, el cantante de Sumo, a quien él también interpretaría. De acuerdo a personas que trabajaban en la película y que hablaron con este diario, se trataba de “un sueño de Peter”. En declaraciones realizadas en entrevistas radiales recientes, el actor admitió: “está tomando bastante tiempo porque se está realizando a pulmón”.