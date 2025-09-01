Este fin de semana, Infoabe publicó una entrevista íntima y muy profunda con Peter Lanzani donde se abordó sus proyectos cinematográficos, su salida por casi un año de la vida mediática y los escenarios, entre otros temas.

Uno de los abordajes que repercutió en redes fue acerca de cómo le impactan los comentarios sobre su físico a través de las redes sociales. “Duele el prejuicio sobre mi imagen. ¿A quién no le duele? El error es tratar de encantar", señaló.

“A mí me tildaron de todo, desde sucio hasta linyera, desde zurdo de izquierda asqueroso hasta facho de derecha. Hiere. Por sobre todas las cosas, somo seres sensibles, por más que la gente se haga la dura, las balas pasan”, enfatizó.

El actor cuestionó a aquellas personas que se enconden detrás de un usuario para defenestrar al otro: “Vivimos en una era de opinólogos. Todos sabemos de todo y la verdad es que nadie sabe nada. Es increíble como seguimos junando a la persona por sus apariencias. Es algo que va a ser difícil de cambiar”.

Lanzani dijo que “no tiene un look que lo identifique” y que hace años que no se corta el pelo como él quiere porque en parte lo usa para habitar sus personajes. “Por supuesto que duele. Quizás eso ayuda a mostrar cómo se siente y cómo se deja ver. Es un arma de doble filo”, cerró.