El conductor, de 25 años, fue detenido y luego liberado tras dar negativo en el test de alcoholemia. La víctima sufrió lesiones leves.

Un grupo de jóvenes corría una picada ilegal en un predio en Villa Martelli, cuando uno de los autos derrapó y terminó atropellando a un espectador que estaba parado en la vereda. No ocurrió una tragedia de milagro.

Todo ocurrió en el playón del estacionamiento de Tecnópolis, donde se suelen correr carreras clandestinas los fines de semana. Allí estaban los autos estacionados, esperando la llegada de los corredores, cuando todo se descontroló.

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En un momento, un conductor de 25 años a bordo de un BMW perdió el control del auto, se llevó puesto a otro joven de 22 años de Villa Bosch, hizo un trompo y luego impactó contra un poste.

#SanMartín UNA PICADA ENTRE AUTOS DE ALTA GAMA CASI PROVOCA UNA TRAGEDIA EN UNA DE LAS CALLES CORTADAS DE TECNÓPOLIS: UNO DE LOS CONDUCTORES PERDIÓ EL CONTROL EN UN DERRAPE Y CASI ATROPELLA A UN GRUPO DE CHICOS



Vivian Perrone, referente de Madres del Dolor, denuncia hace años… pic.twitter.com/BylanevYJe — 24con (@24conurbano) March 24, 2026

El chico herido fue trasladado al Hospital Houssay, donde los médicos confirmaron que sufrió lesiones leves. Mientras que el conductor salió ileso. En la calle quedó la huella de los neumáticos del auto deportivo, que cuesta más de 75 mil dólares.

Tras el incidente, intervino el comando de policía y la comisaría de Martelli. Los efectivos detuvieron al dueño del BMW y le realizaron el test de alcoholemia, que dio negativo.

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Sin embargo, quedó imputado en una causa por lesiones y la denuncia fue radicada en la Fiscalía del Oeste de Vicente López, a cargo del fiscal Gastón Larramendi.

Horas después, el joven recuperó la libertad, aunque deberá enfrentar el proceso judicial también por haber cometido un delito contra la seguridad del tránsito (artículo 193 bis).

Los vecinos denuncian que las picadas se corren casi todos los fines de semana en ese predio, ubicado sobre calle Balbín, por lo que piden mayor presencia policial.