Anoche no hubo gala de eliminación en “Gran Hermano” por los Martín Fierro de la Radio , pero sí se vivió una cena de nominados bien picante. Martín y “Furia” fueron los únicos que se volcaron al todo o nada.

Este domingo en Gran Hermano, Martín y ”Furia” protagonizaron una nueva discusión en la cena de nominados. La doble de riesgo aseguró que iba a ser una reunión más tranquila, pero fue inevitable su cruce con “el Chino”. Pasadas de factura, relecturas de estrategia y un error inesperado que Juliana usó a su favor.

Anoche no hubo gala de eliminación porque Santiago del Moro estuvo presente en los Martín Fierro de Radio 2024 donde ganó el oro en la terna Frecuencia Modulada por su programa El club del Moro en La 100. Por tal motivo, en Telefe se emitió La noche de los exs con Virginia Demo como invitada estelar tras su eliminación.

A raíz de tales cambios de programación, los participantes disfrutaron la cena de nominados este domingo, mientras los exjugadores y Robertito Funes hacían comentarios sobre lo que sucedía en vivo. Tal y como se esperaba, “Furia” y Martín se midieron una vez más y discutieron durante casi toda la comida.

Al comienzo de la velada, la doble de riesgo (que, según explicó, se había lookeado como una abogada llamada “Come Fulanito”) comenzó a tirar dardos picantes y acaparó todas las cámaras. “Es una cena para que se rían. No vamos a llegar al griterío como quiere uno y otro”, explicó.

Con el correr de los minutos, la pasada de factura y los comentarios irónicos crecieron y Martín se dejó llevar hasta cometer un error que “Furia” supo usar a su favor. La doble de riesgo dijo que ella hizo de madre para Bautista y Nicolás y eso fue enfureciendo a “el Chino”.

“Ah sí, siempre sos la cuidadora, sí, sí, claro... Qué loco, estás viendo otra película”, exclamó el joven, visiblemente enojado. “Yo sí veo la película y veo como abusaste. Hasta acá llegaste, mi amor. Por lo menos si tengo la suerte de sacarte el lunes, en un versus real no con dos personitas atrás, bancatela porque no soy Manzana”, exclamó su contrincante.

Luego, Juliana reveló que en las últimas horas Gran Hermano la llamó al confesionario y le preguntó si ella sentía que iba a tener un mano a mano con Martín. Ante su sorpresa, la participante usó eso a su favor y el joven picó el anzuelo.

Gran Hermano: el furcio que cometió Martín en la cena de nominados

“Le pregunté: ‘¿Qué versus ¿No eramos ‘los originals’ A, no sabía, porque para mí es Furia contra los bros’”, remarcó la doble de riesgo. “Es el versus que vos planteaste. Me parece que alguien dijo en vivo Martín al 9009″, lanzó “el Chino”. “Martín, te estás autonominando. Listo, Martín al 9009″, exclamó Juliana, dando por ganada la batalla.

“Escuchame nena, me las pasé cuidándolos. Espero que mañana, todos los que querían sacar a Martín y lo recaga... a votos, se corran de tribuna y se vengan para el lado de la Furia y no sean nefastos, por favor. Muchas gracias. No se hagan los bolu...”, sentenció la doble de riesgo.

Los panelistas, que no perdían pisada de los acontecimientos, acordaron casi en su mayoría que hoy Martín quedará eliminado de Gran Hermano, principalmente porque Furia lo marcó así. Sin embargo, la sorpresas en el reality abundan y habrá que esperar qué decide la gente.