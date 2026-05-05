Un picnic familiar terminó en un momento de tensión en Alberta, cuando un castor apareció inesperadamente a orillas de un río y avanzó de forma agresiva hacia un grupo de personas que disfrutaba de la tarde. La escena quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

En las imágenes se ve al animal acercarse a gran velocidad, mientras los presentes reaccionan con gritos y corridas para alejarse de la orilla. Según trascendió, el castor habría actuado de manera defensiva, posiblemente para proteger su madriguera.

En medio del caos, un joven decidió intervenir: entró al agua, logró sujetar al castor y lo lanzó nuevamente al río para que el grupo pudiera retirarse del lugar. La maniobra generó debate en redes entre quienes destacaron su reacción y quienes advirtieron que pudo haber sido riesgosa.

🔴 Un video muestra un tenso encuentro entre una familia y un castor mientras realizaban un picnic: uno de los jóvenes intenta alejar al animal, llegando a sujetarlo y lanzarlo hacia el agua para poder retirarse del lugar. pic.twitter.com/bYeAJZsBYG — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 4, 2026

El video, de apenas 33 segundos, muestra la sorpresa de la familia, las salpicaduras en el agua y la presencia de pequeños perros cerca de la orilla. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.