El Ministerio de Seguridad de la Nación pidió esta noche la captura nacional e internacional de David Gustavo Morales Humani, alias “El Tarta” o “El Loco David”, uno de los sospechosos más buscados en la investigación por el triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) de Florencio Varela.

El pedido de detención también alcanza a Manuel David Villaverde Rodríguez, quien, según la declaración testimonial de una imputada en el caso, estaba en la casa donde ocurrieron los asesinatos y tenía puestos guantes de látex al momento de los hechos.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza, a cargo del juez Fernando Pinos Guevara, que la trasladó al Ministerio de Seguridad de la Nación, a la Interpol y a distintos organismos judiciales para activar la búsqueda internacional.

De acuerdo al comunicado judicial, ambos están imputados por el delito de homicidio agravado reiterado, en concurso real, “por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”.

Morales Huamani, de nacionalidad peruana y nacido en 1988, está señalado como uno de los sospechosos principales. Valverde Rodríguez, también peruano, nació en 1980 y fue identificado en la misma causa.

Fuentes de la investigación indicaron que la decisión judicial busca evitar cualquier intento de fuga, ya que no se descarta que ambos puedan haberse desplazado fuera del país.

La Delegación de Interpol de la Policía Federal Argentina ya fue notificada para que emita los alertas correspondientes a nivel internacional.

Mientras avanza la investigación por el triple crimen en Florencio Varela, la tarde del miércoles declaró una de las detenidas ante el fiscal Carlos Arribas y aportó información que podría ser clave a la hora de reconstruir los hechos y el rol de los responsables.

Celeste Magalí González Guerrero, de 28 años, vivía junto a su pareja Miguel Villanueva Silva -también detenido- en la casa en donde encontraron los cuerpos de Gutiérrez, Verdi y Del Castillo. En su declaración, no solo dio datos sobre los presuntos involucrados, sino también el posible móvil del crimen.

“Le robaron 30 kilos de cocaína al ‘Duro’ (como habría sido apodado Víctor Lázaro Sotacuro, otro de los detenidos). Dos de las chicas fueron, sé que una era Brenda, pero la otra no sé quién fue. Aunque creo que la de 15 años no tenía nada que ver", aseguró González Guerrero, según el documento al que pudo acceder TN.

En su testimonio, la imputada dijo que “alguien pagó un millón de dólares” para asesinar a las tres chicas y señaló a su pareja como el presunto autor material del triple crimen. “A eso de las 04.00 vuelvo a mi domicilio y veo que Miguel tenía uno de sus dedos sangrando. Me explica que cuando abrió la puerta una de las chicas quiso salir corriendo como para escaparse. Y ante eso, él agarró un destornillador que estaba a mano y un vidrio, y mató a la chica que se quería escapar”, declaró.

Además, Celeste sumó el detalle de que este diálogo se dio cuando ella recién había llegado de estar vendiendo droga en la calle. “Me dijo que la mató con el destornillador clavándoselo en el cuello y, como seguía viva, fue al fondo a buscar un fierro y se lo aplastó en la cara”.

La acusada declaró también que Villanueva Silva le dijo a Lara (por Gutiérrez, la víctima de 15 años) que “si le hacía el amor rico al sujeto que tenía un arma Glock, a lo mejor vivía”. Y agregó: “Miguel me dijo que ese hombre le dijo a Lara que se iba a morir igual, pero no iba a sufrir como las otras”.

“También me contó que la asfixió y que le puso la pierna en el estómago para matarla más rápido”, reveló.

A su vez, la mujer detenida dio detalles sobre el orden en que ocurrieron los crímenes. En ese sentido, afirmó que la primera en ser asesinada fue Del Castillo, luego Verdi y por último, Gutiérrez.