Lo que comenzó como un pedido de dinero en una transitada esquina del centro santafesino derivó en un verdadero escándalo callejero. Eran las primeras horas de este jueves cuando un sujeto, en aparente estado de alteración, se aproximó a dos personas que estaban a bordo de un automóvil, en la intersección de 25 de Mayo y Tucumán.

Según relataron las víctimas, el hombre exigió dinero y, al recibir una negativa, reaccionó de manera completamente descontrolada.

Golpes y destrozos a un auto

En medio del estupor, el agresor descargó su furia a puñetazos contra un hombre mayor y también contra una mujer que se encontraba en la zona. No conforme con ello, la emprendió contra un Fiat, propiedad de esta última, al que provocó importantes daños en su carrocería.

El automóvil resultó con daños en el parabrisas y en la carrocería.

Testigos indicaron que el atacante se presentó portando un bastón blanco, como si simulase ser ciego, pero enseguida quedó en evidencia que lo utilizaba para intimidar.

Detención y traslado

Ante los desesperados pedidos de ayuda, varios comerciantes y peatones dieron aviso al 911. Minutos después, patrulleros llegaron a la escena y lograron reducir al violento sujeto, que fue esposado y trasladado a sede policial para su identificación.

El agresor portaba un bastón blanco, simulando ser ciego.

El episodio, que algunos presentes describieron como un auténtico "relato salvaje" en pleno centro santafesino, dejó como saldo dos personas lesionadas y un vehículo dañado, además de la preocupación generalizada por la creciente violencia urbana.