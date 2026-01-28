Primero discutieron, luego se escuchó la ráfaga de disparos. Fueron al menos cinco tiros los que gatillaron los homicidas para matar a dos hermanastros en las últimas horas en la zona de Agustoni, en el partido de Pilar, en lo que los investigadores consideran un ajuste de cuentas.

Por el doble crimen de Jonathan Posdeley (34) y Priscila Oriana Barski (22) hay un detenido de 27 años, pero los investigadores buscan al principal sospechoso del ataque, que sería prestamista, según las primeras informaciones del caso.

Todo sucedió el pasado sábado. Los dos hermanos por parte de madre se encontraron con el detenido y el prófugo en Pedro de Agustoni al 600. Los sospechosos iban a bordo de una Toyota Hilux de color claro.

Fuentes del caso indicaron que había una deuda que una de las dos víctimas había contraído con un prestamista de la zona, que ya fue individualizado e identificado y es intensamente buscado por los investigadores del caso.

En ese contexto, se dio una discusión que terminó a los tiros. Podesley recibió dos balazos y su hermana, empleada de una empresa de limpieza, tres. Luego, los homicidas escaparon en la camioneta y las víctimas fueron trasladadas al hospital Central de Pilar.

Según el Diario de Pilar, Posdeley recibió dos balazos en el tórax, a la altura del costal derecho, con orificio de entrada y sin salida, y murió tras haber sido ingresado al hospital local.

Barski, en tanto, tenía dos heridas de bala en el pecho y una tercera en el brazo izquierdo. El portal de Pilar agregó que la víctima trabajaba en el área de limpieza del hospital Central donde finalmente murió.

Con la causa ya en manos de la UFI N°1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal, los policías de la Bonaerense realizaron un operativo cerrojo y de rastrillaje en busca de la Toyota Hilux.

La encontraron cerca de la medianoche de ese sábado en los alrededores de la estación de trenes de Pilar. A bordo de ese vehículo había un hombre de 27 años que resultó detenido: tiene 27 años, pero no sería el prestamista con el que los hermanos habrían contraído la deuda.

Los papeles de la camioneta secuestrada estaban a nombre del principal sospechoso señalado por los testigos como el prestamista detrás del doble crimen, quien es intensamente buscado.