Gerard Piqué y Clara Chía han vuelto a situarse en el centro de todas las miradas tras comenzar a circular unos rumores que señalan que su relación podría haber llegado a su fin después de tres años juntos. Ha sido la periodista Adriana Dorronsoro la que ha hecho saltar todas las alarmas desde el plató de Vamos a ver, donde ha asegurado haberse puesto en contacto con fuentes cercanas a la pareja que le han confirmado que han tomado caminos por separado al descubrir la existencia de terceras personas.

Como no podía ser de otra manera, la noticia de una posible ruptura no ha tardado en acaparar gran parte de los titulares del país, pero en medio del revuelo, han sido el ex futbolista y la joven los que han querido desmentir dichas especulaciones con unas imágenes que han puesto freno a las conjeturas mencionadas. En ellas, Piqué aparece dentro de un coche conduciendo mientras Chía está sentada en el asiento del copiloto.Llegaban a la entrada del garaje de su domicilio de Barcelona y, a pesar de la expectación que se ha generado en torno a su noviazgo, ambos han mostrado una actitud relajada y cómplice que parecía estar ajena a cualquier rumor, dejando entrever que no existe ningún problema entre ellos.

Los reporteros que se encontraban cubriendo sus pasos no dudaron en preguntarles si era verdad o no dicha ruptura, pero la pareja prefirió no pronunciarse al respecto, dejando claro que la imagen que estaban protagonizando era suficiente para conocer que su relación continúa avanzando por el mejor de los caminos.

Puede interesarte

Piqué y Clara Chía se conocieron a finales de 2021, justo unos meses antes de hacerse pública la mediática separación del catalán con Shakira. Se cruzaron por primera vez en el bar La Travesía, un local de la Ciudad Condal al que el futbolista acudía habitualmente con sus amigos y donde ella trabajaba. Pero no fue hasta agosto de 2022 cuando fueron fotografiados juntos por primera vez en la boda de un amigo en común. Días después fueron vistos de nuevo en un concierto de Dani Martín donde dieron rienda suelta a la pasión y no ocultaron las muestras de cariño y la complicidad, algo que confirmó que el que formara parte de las filas del F.C. Barcelona había rehecho su vida sentimental tras romper con la de Barranquilla. En enero de 2023, fue Gerard el que hizo oficial su noviazgo en el universo 2.0, publicando su primera fotografía juntos. Desde entonces, han preferido tratar su relación desde la más absoluta intimidad, y lo cierto es que apenas han dado declaraciones hablando de su situación sentimental.