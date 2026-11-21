Cristian “Pity” Álvarez fue condenado este viernes a 12 años de prisión por el asesinato de

, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, que consideraron al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados penalmente responsable del homicidio agravado por el uso de un arma de fuego.

Sin embargo, el músico no será trasladado inmediatamente a una cárcel. La condena establece que deberá cumplir la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, una vez que finalice su internación psiquiátrica, prevista para febrero de 2027.

Por qué Pity Álvarez no irá inmediatamente a prisión

Actualmente, Álvarez permanece internado de manera involuntaria en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar, por disposición judicial. La medida fue establecida por un plazo de 90 días, luego de que las evaluaciones profesionales advirtieran riesgos para sí mismo y para terceros.

Por ese motivo, el cumplimiento de la pena bajo arresto domiciliario comenzará una vez concluido ese período de internación.

Además, se computarán los años que el músico ya permaneció detenido entre 2018 y 2022, según informaron sus abogados.

El tribunal también lo absolvió del delito de portación de arma de fuego. En tanto, no se pronunció sobre el pedido de salidas laborales que había planteado la defensa para que pudiera retomar su actividad artística.

La fiscalía había pedido 18 años y seis meses

Durante los alegatos, el fiscal Sandro Abraldes había solicitado una pena de 18 años y seis meses de prisión. La acusación sostuvo que Álvarez comprendía la criminalidad de sus actos y descartó que hubiera actuado en legítima defensa.

La querella, representada por Fabián Améndola y Fernando Burlando, había reclamado 11 años y dos meses de prisión, además de solicitar que el músico pudiera cumplir la eventual condena bajo arresto domiciliario y con salidas laborales.

Por su parte, los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro pidieron la absolución. Argumentaron que el cantante había actuado en legítima defensa y, de manera subsidiaria, solicitaron que se contemplara la figura de exceso en la legítima defensa.

Finalmente, los jueces resolvieron imponer una pena de 12 años de prisión.

Cómo fue el crimen de Cristian Díaz

El homicidio ocurrió el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré de Villa Lugano. Según la reconstrucción de la acusación, Álvarez discutió con Díaz y le disparó cuatro veces con un arma de fuego.

La fiscalía sostuvo que el primer disparo impactó en la víctima y que el músico continuó disparando cuando ya estaba en el suelo. Díaz murió en el lugar.

Después del ataque, el cantante escapó y permaneció prófugo durante más de 24 horas, hasta que se presentó en una comisaría y reconoció públicamente haberlo matado.

Durante el juicio, la defensa sostuvo que había existido una situación de agresión previa y que el músico había reaccionado para protegerse. Ese planteo no fue aceptado por el tribunal.

Las últimas palabras del músico antes del veredicto

Antes de que los jueces se retiraran a deliberar, Álvarez tuvo la posibilidad de expresar sus últimas palabras mediante una videollamada desde la clínica donde permanece internado.

En su intervención cuestionó el planteo de la fiscalía y consideró excesivo el alegato del fiscal Abraldes.

“Me pareció excesivo el alegato que presentó el fiscal”, manifestó el músico, quien también aseguró que había realizado una declaración amplia para explicar lo que había vivido y cómo se había sentido durante los hechos.

El cantante no estuvo conectado durante la lectura de la sentencia. El fallo cerró un proceso judicial que comenzó en agosto de 2026 y que se extendió más de lo previsto, con testimonios de policías, médicos, peritos, familiares y especialistas en salud mental.