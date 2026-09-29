El músico tuvo una crisis nerviosa luego de que lo trasladaran de terapia intermedia a una sala común para que siguiera la audiencia de manera virtual.

Tras suspenderse la audiencia por el juicio en su contra, se conoció el video del momento en que Cristian “Pity” Álvarez intentó escapar del Hospital Tornú.

Todo ocurrió esta tarde cuando intentaron trasladarlo de terapia intermedia a una sala común para que pudiera conectarse por computadora a la audiencia. Según detallaron sus abogados, el músico tuvo una crisis nerviosa y quiso escaparse de la clínica donde está internado desde el miércoles.

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Ante esa situación, lo contuvieron y decidieron llevarlo nuevamente a la habitación donde estaba hasta este mediodía, mientras que el Tribunal decidió suspender la audiencia de este lunes.

“Los médicos lo corrieron con ampollas y jeringas para calmarlo y poderlo ingresar de vuelta. No pudieron sedarlo cuando se estaba escapando. En esos estados de alteración se les da una inyección sorpresa, pero no pudieron. Personal policial y yo intentamos persuadirlo para que no pase a mayores y ya está de nuevo adentro”, explicó su abogado Sebastián Queijeiro.

🚨 PITY ALVAREZ TENÍA QUE CONECTARSE AL JUICIO POR ZOOM Y SE QUISO IR DEL HOSPITAL DONDE ESTABA INTERNADO

- La defensa volvió a pedir la suspensión del debate. pic.twitter.com/4A0I1Cl0eN — Vía Szeta (@mauroszeta) September 29, 2026

En ese sentido, el letrado precisó que Álvarez también había querido escaparse por la puerta de atrás y subirse a un auto.

Esta mañana, la defensa del músico volvió a pedir la suspensión del juicio por su estado de salud, mientras que la querella y la Fiscalía se manifestaron en contra. “No puedo comenzar mi interrogatorio sin que mi asistido esté presente”, planteó el abogado Javier Baños.

Tras deliberar, el Tribunal pidió ampliar la evaluación de salud mental del músico y decidió continuar hoy con el debate. Se dispuso un cuarto intermedio para que se intente establecer con Álvarez una conexión virtual, a través de una computadora, desde el Hospital Tornú, donde permanece internado.

“En el cuarto intermedio me voy corriendo. Cuando llego al hospital, me encuentro que en terapia intermedia no se puede hacer un Zoom ni podía pasar porque no soy familiar. Le informé al Tribunal, que mandó un oficio para que lo pasaran a una sala común. Es una locura, no hay jurisprudencia de algo así”, agregó.

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Queijeiro, a su vez, detalló que ”Pity” estaba descalzo y a los gritos al momento de trasladarlo de habitación: “Estaba desaforado por esta situación y por la euforia de la abstinencia. Cuando estábamos hablando con los médicos, Cristian se escapa”.

Por ese motivo, la defensa del músico insiste en suspender el juicio por su salud: “Él sigue consumiendo. El informe dice que está activo con más de ocho drogas distintas. No es por la audiencia, es que desde los 14 consume. ¿Cómo puede ser que se lleve adelante un juicio con una persona que va drogada y ahora está internada?“.

Y cerró: “El médico psiquiatra dice que vive en una realidad paralela porque tiene un daño por el consumo. Hace años, todos se reían cuando comía comida podrida y saltaba como Charly García. Se perdió toda objetividad en el juicio”.