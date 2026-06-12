Las reglas del juego y el clima dentro de la casa de Gran Hermano 2026 volvieron a modificarse con la definición de la placa final y negativa correspondiente a la semana 16. La dinámica de esta edición, conocida como Gran Hermano Generación Dorada, incluyó una etapa de voto positivo que concluyó en las últimas 24 horas, dando paso al tradicional sistema en el que el público de Telefe decide quién debe abandonar la competencia.

En esta instancia, la producción comunicó a los participantes cuáles eran los nombres que finalmente quedarían expuestos a la eliminación. La lista se conformó tras el habitual ciclo de salvaciones y cruces entre los jugadores, que en esta oportunidad sumó tensión y momentos inesperados durante la gala nocturna.

La placa final surgió luego de que se terminara el tiempo de voto positivo y se revirtiera la modalidad de definición. A partir de ese momento, el público pasó a votar por el participante que desea que abandone el reality, intensificando la presión para quienes permanecen nominados.

El conductor Santiago del Moro fue el encargado de anunciar en vivo los nombres de aquellos que lograron salir de la placa. En primer lugar, Solange Abraham recibió la noticia de su salvación, generando alivio entre sus seguidores. Posteriormente, también se salvaron Andrea del Boca y Cinzia Francischiello, lo que recortó el grupo de nominados y marcó el cierre del ciclo de inmunidades para esa semana.

Los seis jugadores que integran la placa negativa y finalizada son Yisela “Yipio” Pintos, Franco Zunino, Steffany “Campanita” Pereira, Luana Fernández, Leandro Nigro y Alejandra Majluf. Estos participantes quedaron a merced de la decisión del público, quienes deberán elegir a quién eliminar en esta etapa decisiva.

La gala conducida por Del Moro incluyó el anuncio escalonado de los salvados, una tradición que mantiene en vilo tanto a los concursantes como a los televidentes. El proceso de salvación no solo determina el destino de los jugadores, sino que también suele ser escenario de intercambios y discusiones.

En esta edición, la tensión se evidenció especialmente en los cruces entre Franco Zunino y dos compañeras, Cinzia Francischiello y Solange Abraham. Las diferencias y estrategias de juego se hicieron notar en la conversación con el conductor, alimentando la incertidumbre sobre posibles alianzas y rivalidades internas.

La dinámica de la placa negativa, sumada a estos intercambios, reflejó el clima competitivo y los distintos enfoques que los jugadores mantienen a medida que avanza el ciclo de nominaciones y eliminaciones.

El clima dentro de la casa experimentó un giro cuando los participantes recibieron información sobre el destino de un excompañero. Se trató de la consagración de Fabio Agostini como ganador de La Casa de los Famosos, noticia que fue comunicada durante el programa y que generó un momento de alegría generalizada entre los presentes.

Cabe recordar que el español había tenido un brillante paso por la casa de Gran Hermano en momentos en que se realizó el intercambio internacional y Sol Abraham viajó a México.

La celebración por el logro de Agostini instaló una pausa en la tensión habitual de la competencia, aunque el efecto fue breve. Este tipo de novedades externas suele influir en el ánimo de los concursantes, recordándoles la dimensión pública del juego y la repercusión de sus trayectorias fuera del encierro.

La alegría que generó la noticia sobre el excompañero pronto se disipó cuando los jugadores conocieron el resultado de la prueba semanal, cuyo desenlace fue negativo. La casa perdió el desafío por el presupuesto, lo que repercute directamente en su organización y acceso a recursos esenciales.

Como consecuencia de esa derrota, los participantes deberán afrontar la semana 17 con solo el 50% del dinero habitual disponible para la compra semanal. Esta reducción en el presupuesto condiciona las estrategias de convivencia, la planificación de compras y el clima interno, ya que obliga a priorizar necesidades y reorganizar rutinas.

La definición de la placa negativa, la dinámica de salvaciones, los conflictos y las noticias externas se entrelazaron en una semana marcada por cambios en el juego y ajustes en la vida diaria de los concursantes.