La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una de sus noches más impredecibles y emotivas con la resolución de la segunda “Placa Planta”, una jugada de la producción que puso a todos los participantes en riesgo y dejó en manos del público la decisión sobre quiénes debían abandonar la competencia. En una gala de doble eliminación cargada de nervios, silencios y abrazos, la tensión se apoderó del aire a medida que Santiago del Moro fue anunciando, uno a uno, los nombres de los salvados y los que se mantenían en la cuerda floja.

La semana estuvo marcada por la incertidumbre: tras la eliminación de Daniela De Lucía, los 15 jugadores restantes fueron automáticamente nominados, con la consigna de que el público debía votar en negativo para “limpiar” la casa de aquellos considerados “plantas”, es decir, quienes menos se destacaron en el juego. La expectativa era máxima porque no solo estaba en juego la permanencia, sino también la posibilidad de ingresar al repechaje, que está a la vuelta de la esquina y promete reingresos y caras nuevas.

El primero en sentir el alivio de la salvación fue Eduardo Carrera, quien, con apenas el 9,6% de los votos negativos, celebró su continuidad en el reality. Le siguió Titi Tcherkaski, la tiktoker que se había mostrado angustiada tras su reciente paso por el versus final, y que esta vez consiguió el respaldo del público con el 13,2%. El tercer salvado fue Juanicar, quien con el 16,1% superó una semana especialmente dura, marcada por conflictos internos y la distancia con algunos de sus aliados.

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Con la tensión en aumento y la casa expectante, Santiago del Moro anunció primero la eliminación de Grecia Colmenares, quien se despidió entre nervios y buen humor tras ser la más votada por el público. Luego, el foco de la gala se centró en el versus final entre Franco Zunino y Lolo Poggio. Finalmente, la definición fue para Zunino, quien resultó el cuarto y último salvado con el 22,3% de los votos negativos, dejando así a Lolo Poggio como la segunda eliminada de la noche junto a Grecia.

El impacto fue inmediato. Grecia, la actriz venezolana que supo ganarse el cariño de la audiencia por su carisma y espontaneidad, fue la primera en recibir la noticia. Nerviosa y conmovida, se despidió de sus compañeros con una sonrisa y un pedido especial: quiso que el hombre planta la cargara en brazos al cruzar la puerta roja, un gesto que selló su salida con una mezcla de humor y ternura. Aunque algunos compañeros sintieron alivio, otros no pudieron evitar emocionarse por su despedida.

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El momento más dramático llegó con el versus final entre Lolo Poggio y Franco Zunino. El duelo entre la tiktoker, hermana de Juli Poggio, y el exintegrante del team Brian Sarmiento dividió a la casa y a los fanáticos. Finalmente, el público decidió con el 42,2% de los votos negativos que Lolo debía irse, mientras Zunino se quedaba con el 22,3%. La joven, que había logrado mantenerse tres meses en el reality, se despidió con cierta tristeza pero también con gratitud por la experiencia vivida. Su bajo perfil y su rol dentro del grupo de tiktokers generaron debates, pero el cariño de sus compañeros fue unánime al momento de decir adiós.