PlayStation sigue innovando en la inmersión de los videojuegos y ha presentado una tecnología llamada Future Immersive Entertainment Concept (FIEC), que busca llevar la experiencia de juego a un nuevo nivel mediante la incorporación de olores. Esta tecnología se mostró en el CES 2025, un evento donde las empresas líderes presentan sus últimas innovaciones en hardware y tecnología.

La FIEC de Sony se presentó en forma de un cubo gigante formado por pantallas LED de alta definición, permitiendo a los jugadores sumergirse literalmente en sus juegos favoritos.

Para demostrar sus capacidades, se utilizó el juego "The Last Of Us", donde los jugadores podían disparar a enemigos que aparecían en pantalla a su alrededor y experimentar los olores del mundo postapocalíptico de la serie.

Aunque la elección de "The Last Of Us" para esta demostración ha generado interés, algunos expertos consideran que otros juegos podrían haber sido más adecuados para mostrar esta tecnología, como "Astro Bot", donde descubrir el olor de Creamy Canyon podría ser más atractivo.

No se ha confirmado si PlayStation planea llevar esta experiencia a los hogares de los jugadores o si se trata de un paso en el desarrollo de la tecnología del olfato en los juegos, que ha estado en proceso desde la presentación de una patente hace casi cuatro años.

Mientras tanto, ya existe una forma de experimentar olores en los juegos a través de un producto llamado GameScent, lanzado en 2024, que libera olores en la habitación en función de lo que está sucediendo en el juego.