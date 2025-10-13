Nancy Pazos encendió las redes sociales con su inesperado debut como “vedette” en un boliche LGBT el pasado sábado por la noche. La periodista se subió al escenario del evento Pop Hereje en un diminuto body verde con brillos, una corona y tacos altos, generando cientos de comentarios en las diferentes plataformas.

Al ritmo de Zorra, una canción de Nebulossa, y rodeada de drag queens, la mediática bailo en el escenario de la fiesta y recibió una ovación de los presentes.

Si bien recibió reacciones positivas del colectivo LGBT en X, también recibió algunas no tan buenas.

Entre ellos, destaco el comentario que el polémico diseñador Roberto Piazza dejó en un posteo de Instagram: “Pobre mina, lo que lleva el fracaso y que te dejen por otra mujer divina como Analía Maionara, da pena”.

El diseñador y la periodista mantienen un conflicto de hace años, actualmente potenciado por sus diferentes posturas políticas.

Meses atrás, Piazza reveló en una entrevista en LN+ que Pazos pidió prestado un vestido de su marca para utilizar en una premiación Martín Fierro, pero que finalmente no utilizó. Según su relato, la llamó preguntándole la razón y la respuesta lo enfureció.

“Santilli no me dejó”, habría sido la justificación de porque no vistió su diseño, lo que generó que Piazza cuestione sus pensamientos feministas.