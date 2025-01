Un hombre y una mujer fueron detenidos por cohecho luego de ofrecerle dinero a una oficial de la Policía de la Ciudad durante un control vehicular en Villa Lugano, debido a que no contaban con la documentación de la camioneta en la que se trasladaban, indicaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la intersección de la autopista Ricardo Balbín, en la bajada Ingeniero Huergo, cuando personal de la División Anillo Digital detuvo la marcha de una camioneta Toyota Corolla Cross blanca.

Sucede que los efectivos habían reforzado los controles debido a una alerta por una Toyota SW4 del mismo color que había sido robada en Costa del Este.

Puede interesarte

El conductor de la Corolla, de nacionalidad peruana, bajó del vehículo y balbuceó algunas excusas ante la agente de la fuerza de seguridad porteña, hasta que, directamente, le ofreció “arreglar de otra manera” para poder seguir su camino a un bautismo sin que la camioneta sea retenida en el lugar.

“¿Podemos conversar? ¿Me puede ayudar, por favor?“, le suplicó el hombre, identificado como A.T.H a una agente apostada en el control. ”¿Qué le pasó?“, le respondió la policía. ”No encuentro la tarjeta. ¿Me puede ayudar usted para que no me retengan?“, le pidió A.T.H..

“¿En qué lo puedo ayudar yo? Yo soy personal policial y le solicité la documentación que necesito. Necesito la documentación del vehículo, que es la cédula del vehículo", insistió la uniformada.

“Es que... Mira, si le soy sincero, hemos tenido familia”, volvió a intentar el conductor. Sin embargo, la oficial permaneció imperturbable e insistió con el pedido de la documentación.

En ese momento, A.T.H. fue más directo: “No la quiero ofender, pero, ¿no podemos arreglar? Yo tengo dinero en efectivo”. Ante la negativa de la mujer policía, el hombre siguió con otra excusa mientras le mostraba el celular, con el que se comunicaba, presuntamente, con la dueña de la camioneta.

“Ahí me mandó el DNI y ahí lo está buscando. Ella quedó en casa porque yo venía acá a un bautismo. Acá tengo la invitación, todo. Y ella quedó en casa porque tenemos seis nenes. Mire, y ahí me está mandando, ahí me mandó su DNI”, le dijo e insistió con el ofrecimiento de dinero.

Puede interesarte

“No, señor, yo estoy trabajando”, respondió la agente. En ese momento, otra camioneta, una Toyota yaris, detuvo su marcha. De la misma, se bajó una mujer, J.S.M., quien le ofreció 200 mil pesos a la policía.

En este caso, la intención fue más evidente. No solo lo explicitó la suma, sino que, además, mostró los billetes e intentó dárselos a la policía que volvió a declinar la oferta. Esa secuencia también quedó registrada.

Ante esta situación y tras consultar con la Unidad de Flagrancia Este a cargo de Mariano Camblong, se dispuso la detención de las dos personas, el secuestro de ambas camionetas y sus celulares.

“Tras las rejas por querer coimear a la Policía de la Ciudad. Hoy, durante un control de tránsito a la altura de Huergo. Orgulloso de nuestros policías. Es con reglas claras. Es con orden”, publicó al respecto el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, en sus redes sociales.