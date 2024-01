En los últimos días, ha surgido un fuerte rumor acerca de que Pol-ka, la reconocida compañía de producción de películas y programas de televisión liderada por Adrían Suar, podría cerrar próximamente.

Pol-ka cierra sus puertas y desaparece de la industria. Fundada en 1994, marcó historia en la TV local con títulos como “Gasoleros”, “Son Amores”, “Mujeres Asesinas”, “El Puntero”, “Para Vestir Santos”, “Verdad y Consecuencia”, entre otros. pic.twitter.com/bYdZWNzNEr — Real Time (@RealTimeRating) January 10, 2024

La noticia se viralizó en las redes sociales a partir de la publicación que realizó la cuenta Real Time (@RealTimeRating). "Pol-ka cierra sus puertas y desaparece de la industria. Fundada en 1994, marcó historia en la TV local con títulos como “Gasoleros”, “Son Amores”, “Mujeres Asesinas”, “El Puntero”, “Para Vestir Santos”, “Verdad y Consecuencia”, entre otros", expresaron desde el perfil dedicado a los datos e información sobre la pantalla chica.

Ante la polémica generada por la noticia, personas cercanas a Suar no negaron que la productora vaya a cerrar, y admitieron que atraviesa una grave crisis. Confirmaron que no habrá proyectos en marcha para la temporada 2024-2025.

Como era previsible, varios personajes del ámbito del entretenimiento expresaron su tristeza ante la noticia. Facundo Arana fue uno de ellos. Vale la pena recordar que a lo largo de su carrera, el actor tuvo roles destacados en varios proyectos de la productora, como "Sos mi vida", "Padre coraje", "099 Central" y "Noche y Día". Además, Arana forma parte de "Buenos chicos", la serie que actualmente está en emisión y que, de confirmarse la noticia, sería la última producción en salir al aire.

"Pol-ka es parte fundamental de la historia de los últimos 30 años de la televisión, generó cientos de ficciones, le dio trabajo a tantos actores que no conozco compañero que no haya trabajado ahí. Trabajamos muy bien y fuimos todos muy felices en Polka", comenzó expresando Arana durante un móvil con Intrusos (América).

"Quisiera saber en qué se va a convertir, porque no soporto la idea de que algo cierre definitivamente algo. Polka vive en todos los actores y en todos los técnicos que trabajaron ahí. Polka vive en Adrián Suar", agregó el dramaturgo.

Para cerrar, Arana recordó una charla que mantuvo con Suar: "Hace no menos de 15 años, Adrián Suar me dijo lo que estaba pasando. ‘Viene algo como una nube, todavía no tengo claro por dónde va, pero esto que estamos viviendo hoy, se termina’. Y estaba hablando de las plataformas".

No olvidemos que Pol-ka fue establecida en 1994 por Adrián Suar y Fernando Blanco. La productora marcó un cambio significativo en la televisión argentina, presentando propuestas constantes de originalidad y calidad desde sus inicios. En la actualidad, la mayor parte de la propiedad de la productora está en manos del Grupo Clarín.