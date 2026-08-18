Una situación registrada en Lago Puelo, Chubut, generó preocupación y fuertes críticas en redes sociales luego de que un hombre compartiera un video en el que se observa a su hija, de apenas nueve años, conduciendo un automóvil por la vía pública.

Las imágenes fueron registradas por el propio padre durante un paseo y posteriormente publicadas en sus redes sociales. En el vehículo también viajaba otro de sus hijos, un niño menor que aparece en el video mientras la nena permanece al volante.

En la grabación se escucha al menor preguntar: “Papi, ¿después puedo manejar yo?”. El hombre responde que todavía no alcanza los pedales y explica que su hermana sí puede hacerlo porque llega.

#Chubut Un video grabado en Lago Puelo generó una fuerte polémica en redes sociales: un hombre filmó a su hija de nueve años mientras manejaba un auto por la vía pública y luego decidió publicar las imágenes en sus redes sociales.

Según informó el medio local ANB Bariloche, el… pic.twitter.com/XmaOxLqzkX — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) August 18, 2026

Lejos de interrumpir la situación, el adulto continúa filmando y realiza comentarios en tono de broma. Incluso se escucha: “Me lleva a El Bolsón ahora”, mientras la niña continúa conduciendo.

En otro momento del video, el padre le pregunta a su hija cuántos años tiene y, ante la respuesta de la menor —“nueve”—, celebra la situación: “Qué grande la piloto”.

Puede interesarte

CRÍTICAS POR LA FALTA DE SEGURIDAD

La publicación rápidamente comenzó a circular en redes sociales y despertó numerosos cuestionamientos. Los usuarios señalaron principalmente la responsabilidad del adulto que permitió que una niña de nueve años condujera un vehículo en la vía pública.

También hubo críticas por la decisión de registrar la situación y difundirla públicamente, especialmente teniendo en cuenta que en las imágenes aparecen menores de edad y que la conducción se realiza en un contexto de circulación vehicular.

El episodio volvió a poner en debate la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito y de la responsabilidad de los adultos frente a situaciones que pueden poner en riesgo a niños y a terceros.

Hasta el momento, no se informó que las autoridades hayan adoptado medidas por lo ocurrido.

En materia de seguridad vial, la conducción de vehículos por parte de menores de edad en la vía pública constituye una conducta que puede implicar graves riesgos. La experiencia, la edad mínima habilitante y el cumplimiento de las normas son elementos fundamentales para prevenir siniestros y proteger tanto a quienes circulan en un vehículo como al resto de los usuarios de la vía pública.