El dúo Matières Fécales, formado por Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran, electrizaron la Semana de la Moda de París con su espectáculo subversivo.

No todos apreciaron los 'looks' vanguardistas de la colección que, según 'Materias Fecales' —como se traduce su nombre del francés—, trata de no tener miedo a su identidad. "¡La decadencia del wokismo es absoluta! ¡Donald, Vladímir, ayuden!", escribió un 'influencer' en referencia a los presidentes de EE.UU. y Rusia.