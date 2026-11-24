Edith Hermida quedó en el centro de las críticas por una milanesa de pollo fugazzeta con puré, un plato que presentó en MasterChef Celebrity y que justificó como una comida cotidiana pensada para sus hijas. La devolución derivó en un intercambio con bromas, cuestionamientos técnicos y una defensa sostenida de la participante sobre la consigna de cocinar “como en casa”.

Antes de la degustación, sus compañeros advirtieron que Hermida estaba comiendo mientras aguardaba una preparación. La situación desató una primera observación desde el jurado: “Con razón te sobró tiempo”, le señalaron, luego de verla con un tenedor y una milanesa.

La conductora explicó que no le había sobrado tiempo y que había aprovechado una espera de la cocción en el horno. “Yo siempre me hago un platito para mí, aparte”, sostuvo. También afirmó que necesitaba probar el sabor y controlar el punto de los ingredientes.

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La propuesta de Edith Hermida incluyó una milanesa de pollo con cebolla, queso, orégano, puré y brócoli hervido. Sin embargo, varios elementos de la presentación fueron objetados durante la devolución.

Damián Betular preguntó por los trozos grandes de cebolla. Hermida explicó que la había salteado y luego llevado al horno para gratinar el queso. La respuesta no alcanzó para disipar las críticas: también le señalaron la poca cantidad de queso, las hojas de orégano, los gajos de limón y la consistencia del puré.

La participante defendió su elección con una idea concreta: “Yo la hice como la hago en mi casa”. Frente a las observaciones, insistió en que la consigna apuntaba a una preparación doméstica y no a un plato de restaurante.

“El jurado no entendió la consigna. Era comida en casa”, resumió Hermida al final del intercambio, después de que se multiplicaran las intervenciones de sus compañeros.

La discusión se originó tanto por la simpleza de la preparación como por la forma en que la concursante resolvió el emplatado.

Para fundamentar su decisión, Hermida construyó una escena familiar. Dijo que imaginó a sus hijas luego de un día de trabajo y ensayos, con hambre y en busca de una comida rápida. “Agarro, abro la heladera e invento”, planteó al explicar el origen de la milanesa con puré.

La participante sostuvo que ese tipo de plato forma parte de sus hábitos cotidianos. “Mis hijas se criaron comiendo la milanesa y el puré de la manera en que lo cociné esta noche”, expresó.

El jurado, en cambio, marcó que la propuesta debía corresponder a la casa de las artistas que inspiraba el desafío. Desde ese punto, le cuestionaron que hubiera llevado al plato referencias de su propia cocina y no una versión más elaborada de la consigna.

El tramo más crítico se centró en los detalles del plato. Se mencionaron la falta de sabor del puré, el corte de la cebolla, el limón usado previamente para ralladura y la combinación general de los ingredientes.

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“A mí me gusta la visión”, le reconocieron desde el jurado, aunque le preguntaron de forma directa si esa era una comida habitual para una hija en su casa. Hermida respondió que sí a cada componente: milanesa fugazzeta, puré y brócoli hervido.

La devolución continuó con una sugerencia: el puré podía tener más sabor, la cebolla podía estar más cortada y el plato necesitaba “un poquito más de amor”. Hermida contestó con humor que era “una mamá que economiza” y que así resuelve la comida la gente en su casa.

La participante también protagonizó un momento de distensión cuando, ante las críticas y comentarios de sus compañeros, simuló desmayarse. El gesto generó risas en la cocina y derivó en nuevas bromas mientras el jurado seguía con la devolución.