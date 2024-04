Un escándalo ha trascendido las paredes de una escuela confesional de la capital entrerriana, luego de que un grupo de padres comunicara una inusual situación ocurrida en el interior de una de las aulas.

Según relatos, un profesor de Tecnología y Computación fue sorprendido por una estudiante menor de edad mientras veía videos de pornografía en su computadora.

La situación se dio a conocer cuando la niña de 10 años se acercó al escritorio para hacer una pregunta al profesor y observó que este estaba mirando pornografía de dos adultos varones desnudos. Los padres de la estudiante, al enterarse, comunicaron lo ocurrido a las autoridades escolares y el docente fue temporalmente suspendido.

La madre de la menor, aunque en shock por lo sucedido, destacó la rápida y adecuada respuesta de la escuela ante el incidente. Se realizó un acta que se elevó a Minoridad y se apartó temporalmente al profesor del cargo. Además, los padres presentaron una denuncia contra él.

Otra madre comentó que el profesor fue apartado por una semana y luego volvió a dar clases, incluso impartiendo un Taller de Robótica. Esta situación generó indignación entre los padres, quienes consideran que el docente actuó sin ética ni respeto.

Hace unos años, cuando se denunció la anómala situación, se supo que el profesor "los hacía jugar a 'Simón dice' y les hacía tocar las partes íntimas", según relató un hombre. A pesar de esto, el profesor no fue removido de su cargo en ese momento.

Una madre informó que "la escuela ya comunicó la situación a la supervisora y citó al docente con su abogado para reunirse este viernes con las autoridades escolares. Pero ya había sucedido con el mismo profesor hace unos años, y lo dejaron en el cargo", relató, agregando que "esto no puede seguir pasando, pero dicen que no lo pueden sacar del cargo así nomás".

En estos momentos, los padres han anunciado que van a redactar una nota para recolectar firmas y presentarla ante las autoridades escolares con el objetivo de expulsar al profesor de la institución educativa.

"Que un tipo esté mirando pornografía delante de nuestros hijos me parece una cosa terrible, y no es la primera vez que hay comentarios sobre este tipo", expresó otra madre. "La verdad que es un asco y la escuela tapa cosas. Espero que no lo veamos más en la escuela, porque no me siento segura de que mis hijos estén cerca de esa persona", concluyó.