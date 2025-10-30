La Asociación Argentina de Tenis (AAT) se expresó con un comunicado en el que demostró su “enérgico repudio” a lo dicho por la periodista Julia Mengolini, quien comentó que para ser profesional en el deporte de la raqueta “tenés que ser tonto”.

En su comunicado, la AAT “lamenta profundamente que una comunicadora elija descalificar a quienes practican y aman este deporte”.

Mientras debatían sobre la entrada al Congreso de Diego Hartfeld, exjugador que alcanzó el ranking 73 del mundo y llegó a enfrentar al suizo Roger Federer, uno de los mejores jugadores de la historia, Mengolini comenzó a criticar la capacidad intelectual de quien se desarrolla en el tenis como profesional. Solo uno de los integrantes del programa se mostró en contra de sus argumentos.

“Para ser profesional del tenis tenés que ser tonto”, aseveró y aclaró que no se trata de una agresión, sino que “es así”. Dijo que es un deporte “totalmente encapsulado” que le quita “poder simbólico y de abstracción” a quienes lo practican, agregando que los profesionales “apenas conocen las palabras”.

Mientras uno de sus compañeros del programa intentaba ponerle un freno, y le recordó que ella misma había sido jugadora amateur, la periodista autora del libro Las caras del monstruo, ratificó ser “demasiado inteligente para jugar bien al tenis”.

La organización, presidida por el extenista Agustín Calleri, se lamentó por la descalificación realizada por la comunicadora, que, a su entender, no contribuyó “a un diálogo constructivo que fomente la participación y la igualdad de oportunidades”. En este contexto, reafirmó el compromiso para que el deporte “sea un puente y no una barrera”, en la que la diversidad de disciplinas y pensamientos se exprese con respeto.

El mensaje fue cerrado con la frase “el tenis es hermoso”, lema que acompaña a la AAT, el seleccionado argentino y sus deportistas actuales e históricos hace algunos años.