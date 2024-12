La participante de Gran Hermano 2025 Luz Tito compartió con sus compañeros de reality una anécdota que vivió en el aeropuerto de Bolivia y desató un fuerte rechazo por sus dichos xenófobos en donde se refiere a los bolivianos como “forr*s” con los argentinos.

La jujeña de sólo 21 años se sentó a conversar con sus compañeros y, en ronda, develaron algunas anécdotas de su vida fuera de la casa. En esta línea, Tito explicó: “Estaba volviendo de Colombia para acá -hacia Argentina- y me había guardado una sequita de porros, pero ya la había tirado porque justo (...) algo pasó, que la tiré”.

Sin embargo, al llegar a una combinación de aviones en uno de los aeropuertos internacionales bolivianos, debió someterse a un control canino: “Cuando vine, hice escala en Bolivia y tiraron los perros. Revisaban todo y me hicieron abrir la mochila. Me estaba muriendo porque pensé que tenía la seca, pero después caí en que la saqué”.

Sin embargo, el olor a marihuana no había abandonado sus pertenencias y los canes se hicieron eco: “Me hicieron abrir la mochila por los perros del ort* que me sentían el olor, pero ya no había nada. No lo sentía, pero ellos sí ¡Qué susto me pegué!”.

No obstante, la joven apuntó un comentario que la tildó de xenófoba: “Encima son más cul*ados los bolivianos, -los Argentinos-, son más forr*s con nosotros”, suspiró impresionada y, afligida, agregó: “¡Ay no!, son re malos con nosotros, re discriminadores”.