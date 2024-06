El CEO de la red social X y multimillonario, Elon Musk, se convirtió en tendencia tras declarar que él es un "extraterrestre" pero que "nadie le cree". El empresario hizo esta afirmación en respuesta a una pregunta durante un evento público virtual en París, Francia.

Musk, quien estaba participando virtualmente debido a la graduación de su hijo, mencionó en su intervención que muchas personas le preguntan si cree en la existencia de extraterrestres en la Tierra. "La gente a menudo me pregunta si creo que hay extraterrestres en la Tierra. Pero no he visto ninguna evidencia de extraterrestres. Si lo hiciera, la publicaría", comentó Musk según un informe de Euronews.

El fundador de SpaceX también discutió la misión de su empresa y su objetivo de encontrar vida en Marte. "El objetivo a largo plazo de SpaceX es hacer que la vida sea multiplanetaria. Necesitamos convertirnos en una civilización multiplanetaria sostenible", explicó Musk. "Esta es la primera vez en la historia de la Tierra que es posible hacerlo. Esa capacidad podría estar disponible solo por un corto período", añadió, señalando que la vida en la Tierra, tal como la conocemos, no será igual y que reubicarnos en otro planeta será necesario.

Además de hablar sobre extraterrestres y colonización espacial, Musk también abordó el tema de la inteligencia artificial (IA) y su empresa XAI. "Es importante que la IA esté entrenada para ser veraz y no para ser políticamente correcta", afirmó Musk. También anticipó que su chatbot de código abierto, GrokAI, "haría todo lo posible por ser riguroso, buscar la verdad y ser el más divertido". Sin embargo, reconoció que aún queda "mucho camino por recorrer" antes de competir con OpenAI o Gemini, objetivo que espera lograr a finales de este año.

Elon Musk, nacido en Pretoria, Sudáfrica, es uno de los empresarios más exitosos de la historia. Como CEO de Tesla y SpaceX, Musk ha ganado fama mundial y ha sido comparado con magnates históricos de Estados Unidos como Steve Jobs, Howard Hughes y Henry Ford.

En octubre de 2022, completó la adquisición de X (anteriormente Twitter). En 2021, fue nombrado la persona más rica del mundo, superando al fundador de Amazon, Jeff Bezos, y se mantiene como la persona más rica del mundo a partir del 15 de febrero de 2024. Elon Musk es el mayor de tres hermanos, hijo de un ingeniero sudafricano y una modelo y nutricionista canadiense.